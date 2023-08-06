Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

В пятницу, 4 августа, Меган Маркл отпраздновала свой 42-й день рождения. Свой особый день она отпраздновала просмотром фильма «Барби» с друзьями, а затем сходила на ужин с мужем, принцем Гарри. Об этом пишет PageSix.
И в то время как Меган Маркл получала поздравления с днем рождения от своих друзей и поклонников в социальных сетях, семья Гарри заметно проигнорировала это событие.
На ее 41-й день рождения в прошлом году члены королевской семьи, включая принца Уильяма и принцессу Кейт, а также короля Чарльза и королеву Камиллу, публично поделились поздравлениями Меган в социальных сетях.
Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 4, 2022
Между тем, аккаунт The Clarence House - аккаунт, который использовался для Чарльза и Камиллы до смерти королевы Елизаветы II - опубликовал в Twitter ту же фотографию Меган с поздравлением.
В этом году они не сделали даже этого.
Кроме того, в день рождения дочери герцогов Сассекских принцессы Лилибет, которой 4 июня исполнилось два года, не было публичных сообщений ни от кого из членов королевской семьи. Первенец Меган и Гарри, принц Арчи, также не получил поздравления от членов королевской семьи в свой четвертый день рождения, который выпал на 6 мая, день коронации короля Чарльза.