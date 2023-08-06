Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

И в то время как Меган Маркл получала поздравления с днем рождения от своих друзей и поклонников в социальных сетях, семья Гарри заметно проигнорировала это событие.

На ее 41-й день рождения в прошлом году члены королевской семьи, включая принца Уильяма и принцессу Кейт, а также короля Чарльза и королеву Камиллу, публично поделились поздравлениями Меган в социальных сетях.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

Между тем, аккаунт The Clarence House - аккаунт, который использовался для Чарльза и Камиллы до смерти королевы Елизаветы II - опубликовал в Twitter ту же фотографию Меган с поздравлением.

В этом году они не сделали даже этого.