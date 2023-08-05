Меган Маркл отметила 42-й день рождения: в Сети обсуждают ее необычное платье

Досталось и принцу Гарри, который ни на шаг не отходил от супруги. «Даже странно, что она сама несет клатч, вообще-то это его единственная работа», - упражняются в остроумии одни. «Посмотрите на его лицо: он окончательно перестал делать вид, что ему нравится ходить тенью за женой», - уверяют другие. Ну а мы просто рады, что эти двое снова вместе - ведь совсем недавно ходили слухи, будто Гарри и Меган приняли решение пожить отдельно друг от друга.