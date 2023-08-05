Меган Маркл отметила 42-й день рождения: в Сети обсуждают ее необычное платье

Меган Маркл скромно отпраздновала 42-летие в компании принца Гарри и ближайших друзей в ресторане Tre Lune в Монтесито, пишет super.ru.
На этот раз тяжелый люкс, который так любит именинница, остался пылиться в шкафу - как и надежды герцогини на контракт со знаменитым модным домом. Для этого важного вечера она выбрала платье австралийского бренда Posse за каких-то 240 долларов. Для королевской особы вариант поистине демократичный, согласитесь.
Впрочем, оценили платье далеко не все. «Кто приходит на собственный день рождения в пляжном полотенце?», «Она выглядит как вертикальный пешеходный переход», «Никакого чувства стиля, ей срочно нужна помощь!» - так звучат самые популярные комментарии читателей портала Daily Mail.
Досталось и принцу Гарри, который ни на шаг не отходил от супруги. «Даже странно, что она сама несет клатч, вообще-то это его единственная работа», - упражняются в остроумии одни. «Посмотрите на его лицо: он окончательно перестал делать вид, что ему нравится ходить тенью за женой», - уверяют другие. Ну а мы просто рады, что эти двое снова вместе - ведь совсем недавно ходили слухи, будто Гарри и Меган приняли решение пожить отдельно друг от друга.