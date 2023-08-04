LIMON LIVE ⟩ Юная L'era мечтает представить Эстонию на Евровидении: «Я туда обязательно доеду!»

2 июня главный русскоязычный развлекательный портал страны - Limon.ee - отметил 12-й день рождения грандиозным выпуском шоу Limon LIVE. Ведущие Светлана Карабут и Эдгар Гергель в течение шести часов в прямом эфире принимали гостей на террасе кафе Kofeman. Смотрите, как это было, ЗДЕСЬ!

Поскольку шоу Limon LIVE ушло на летние каникулы, каждую пятницу мы опубликовываем яркие отрывки праздничного эфира. Сегодня мы предлагаем вам насладиться встречей с юной певицей L'era и ее мамой и педагогом Еленой Савчук. Когда очаровательные гости пришли поздравить любимый портал с днем рождения, ведущий Эдгар Гергель убежал встречать праздничный торт, а его заменила наша коллега, журналист Виктория Соломончук.

Певица L'era Фото: Mihkel Maripuu

Валерия Савчук (сценическое имя L'era) не афиширует, что ее педагог по вокалу на самом деле - ее мать Елена Савчук, руководитель музыкальной студии DeLight. На занятиях и в поездках она даже обращается к родному человеку по имени и отчеству - Елена Алексеевна.

Лето у Леры и Елены, как и всегда, проходит активно - запланировано много интересных поездок и соревнований. «Музыкальные конкурсы в Кишиневе, в Риме. Там соберутся певцы со всего мира», - рассказывает Лера.

«Это же не просто конкурсы, это общение. Ребенок получает потрясающий опыт, - добавляет Елена Савчук. - Если открыть карту мира и сделать отметки, где Лера уже успела побывать, останется совсем немного мест».

Певица L'era и ее мать Елена Савчук. Фото: Mihkel Maripuu