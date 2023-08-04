LIMON LIVE ⟩ Юная L'era мечтает представить Эстонию на Евровидении: «Я туда обязательно доеду!»

14-летняя певица L'era считает, что музыка - ее призвание. Сейчас она получает профессиональное образование и завоевывает призовые места на международных конкурсах. Мечта юной таллиннки - представить свою страну на конкурсе «Евровидение». И мы верим, что совсем скоро это действительно произойдет!
2 июня главный русскоязычный развлекательный портал страны - Limon.ee - отметил 12-й день рождения грандиозным выпуском шоу Limon LIVE. Ведущие Светлана Карабут и Эдгар Гергель в течение шести часов в прямом эфире принимали гостей на террасе кафе Kofeman. Смотрите, как это было, ЗДЕСЬ!
Поскольку шоу Limon LIVE ушло на летние каникулы, каждую пятницу мы опубликовываем яркие отрывки праздничного эфира. Сегодня мы предлагаем вам насладиться встречей с юной певицей L'era и ее мамой и педагогом Еленой Савчук. Когда очаровательные гости пришли поздравить любимый портал с днем рождения, ведущий Эдгар Гергель убежал встречать праздничный торт, а его заменила наша коллега, журналист Виктория Соломончук.
Валерия Савчук (сценическое имя L'era) не афиширует, что ее педагог по вокалу на самом деле - ее мать Елена Савчук, руководитель музыкальной студии DeLight. На занятиях и в поездках она даже обращается к родному человеку по имени и отчеству - Елена Алексеевна.
Лето у Леры и Елены, как и всегда, проходит активно - запланировано много интересных поездок и соревнований. «Музыкальные конкурсы в Кишиневе, в Риме. Там соберутся певцы со всего мира», - рассказывает Лера.
«Это же не просто конкурсы, это общение. Ребенок получает потрясающий опыт, - добавляет Елена Савчук. - Если открыть карту мира и сделать отметки, где Лера уже успела побывать, останется совсем немного мест».
Теперь Лера мечтает поехать в Южную Корею. «Мне нравится K-pop (корейская поп-музыка), я увлекаюсь этой музыкой, слушаю, люблю. Очень хочу съездить и узнать поближе корейскую культуру», - говорит юная певица. Еще одна ее мечта - представить Эстонию на «Евровидении». «Я туда обязательно доеду!» - говорит Лера.
«Нам еще расти до Евровидения два года, ведь на конкурс можно ехать с шестнадцати лет», - отмечает Елена Савчук.
В интервью праздничного Limon LIVE педагог Елена Савчук откровенно рассказала, как удается поддерживать такое дорогостоящее занятие ребенка. Ведь никаких спонсоров у семьи нет, все сборы на международные конкурсы и оплата билетов ложится на плечи родителей.
Сама же Лера ответила на главный вопрос ведущих: тяжело ли это, когда твоя мама - она и твой же педагог. А еще юная певица рассказала, удается ли отдохнуть во время музыкальных соревнований и почему перед конкурсом ей нельзя купаться в бассейне и есть мороженое.
Смотрите яркий выпуск Limon LIVE, заряжайтесь солнечным настроением наших прекрасных гостей!