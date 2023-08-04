Пандемия, к счастью всех жителей планеты, наконец отступила, и мы уже некоторое время живем привычной жизнью, в которой, естественно, имеют место и различные мероприятия. И если еще 2-3 года назад о крупном концерте мировой звезды на Певческом поле оставалось только мечтать, то на сегодняшний день эта мечта уже стала суровой реальностью.
Концерты на Певческом поле – радость для посетителей мероприятий или головная боль для жителей близлежащих домов?
Если самым крупным мероприятием прошлого лета был долгожданный для многих концерт немецкой группы Rammstein, во время которого у некоторых жителей близлежащих домов складывалось ощущение, что неподалеку кто-то пытается открыть портал в ад или вызвать на Землю самого Дьявола, то в этом году крупных концертов на главной площадке страны гораздо больше.
В июне на сцене Певческого поля выступила легендарная группа Scorpions, в конце июля два дня подряд выступали всемирно известные американские группы Hurts и Megadeth, а в августе нас ждут целых два крупнейших концерта этого лета в Эстонии: Depeche Mode, которые будут радовать жителей и гостей нашей страны уже в это воскресенье, и The Weeknd, концерт которого назначен на следующую субботу.
Но всем ли жителям ближайших домов, часть которых, конечно, построена относительно недавно, нравится, когда недалеко от дома перекрывают дороги, чтобы привезти всю необходимую технику и обеспечить посетителям мероприятия безопасность, а вечером невозможно отдохнуть в тишине из-за шума с концерта?
Например, во время концерта Rammstein жители и гости почти всех районов города слышали (кто-то более четко, кто-то - менее), что происходило на Певческом поле. Насладиться шоу пришли почти 65 000 человек. Тогда пользователи Facebook писали, что окна дрожали даже у жителей Кярбери и Юмера, житель Кристийне тогда заявил, что с каждой песней звук усиливался, а житель Лаагри подумал, что у него под окнами нерадивый сосед громко слушает музыку в машине и очень удивился, когда понял, что слышит басы с Певческого поля.
Но если с концертами, которые проводятся в выходные дни, все просто, то концерты, проходящие в рабочие дни, могут доставлять неудобства людям, живущим неподалеку от площадки. Конечно, нельзя не отметить и то, что кому-то нравится то, что, сидя на собственном балконе, можно наслаждаться музыкой с живого выступления мировой звезды. Но ведь есть и люди, которым, например, надо рано вставать на работу, а шум не дает им уснуть даже с закрытыми окнами. Что же касается пожилых людей и маленьких детей - ввиду своего возраста они нуждаются в тишине.
Мы спросили у крупных организаторов, почему некоторые концерты проводятся в рабочие дни и поступали ли им жалобы на шум.
L Tips Agency Estonia, организаторы концертов групп Hurts и Megadeth на Певческом поле, которые прошли 25 и 26 июля соответственно, ответили, что концерты этих групп проходили на основании разрешения, выданного Таллиннской городской управой.
«Мы получили одну жалобу на шум, но концерт закончился как раз сразу после этого», - сказали в агентстве.
Те же вопросы мы направили предприятиям Live Nation (организатор концертов Depeche Mode и The Weeknd) и Baltic Music Group (организатор концерта Scorpions), но ответа так и не получили.
Мы также обратились в Таллиннскую городскую управу с вопросами о том, почему даются разрешения на проведение крупных мероприятий на Певческом поле в рабочие дни и поступали ли им жалобы от жителей близлежащих домов на слишком громкую музыку во время проведения концертов. Нам ответил директор Таллиннского певческого поля Урмо Саареоя:
«Певческое поле - это место проведения мероприятий. Оно располагается на нынешнем месте c 1928 года. Целью было проводить здесь не только Певческие праздники, но и различные мероприятия. Однако в последние десятилетия в окрестностях Певческого поля были построены многоквартирные дома, и сюда переехало большое количество людей. То, что на Певческом поле проводятся крупные мероприятия, периодически вызывает недовольство отдельных переехавших сюда горожан, хотя простая логика подсказывает, что, выбирая дом рядом с местом проведения мероприятий, такие обстоятельства следовало бы учитывать», - отмечает Саареоя.
По его словам, очевидно, что без Певческого поля и проходящих там мероприятий жизнь нашей столицы была бы гораздо скучнее. Учитывая, что из-за погодных условий мероприятия на открытом воздухе в Эстонии можно проводить в лучшем случае с мая до середины сентября, невозможно планировать их только лишь на вечера пятницы или субботы, считает Саареоя.
«Скорее всего, это было бы и неразумно. Почему бы не насладиться концертом прекрасным летним вечером среды? Таллиннское певческое поле спроектировано с учетом проведения крупных мероприятий и является достойной площадкой для самых разных исполнителей», - говорит он.
«Поскольку рынок Эстонии и стран Балтии очень мал, мы не становимся местом назначения мировых турне просто так - это всегда результат большой работы. Кроме того, чем известнее артист, тем больше среди его публики иностранцев. Эти гости приезжают к нам, чтобы получить удовольствие. Такие люди, как известно, готовы тратить больше, а это идет на пользу местной экономике», - подытожил Саареоя.