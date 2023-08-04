Концерты на Певческом поле – радость для посетителей мероприятий или головная боль для жителей близлежащих домов?

Но если с концертами, которые проводятся в выходные дни, все просто, то концерты, проходящие в рабочие дни, могут доставлять неудобства людям, живущим неподалеку от площадки. Конечно, нельзя не отметить и то, что кому-то нравится то, что, сидя на собственном балконе, можно наслаждаться музыкой с живого выступления мировой звезды. Но ведь есть и люди, которым, например, надо рано вставать на работу, а шум не дает им уснуть даже с закрытыми окнами. Что же касается пожилых людей и маленьких детей - ввиду своего возраста они нуждаются в тишине.

Группа Hurts на Таллиннском певческом поле в июле 2023 года. Фото: Kermo Benrot

Мы спросили у крупных организаторов, почему некоторые концерты проводятся в рабочие дни и поступали ли им жалобы на шум.

L Tips Agency Estonia, организаторы концертов групп Hurts и Megadeth на Певческом поле, которые прошли 25 и 26 июля соответственно, ответили, что концерты этих групп проходили на основании разрешения, выданного Таллиннской городской управой.

«Мы получили одну жалобу на шум, но концерт закончился как раз сразу после этого», - сказали в агентстве.

Группа Megadeth на Таллиннском певческом поле в июле 2023 года. Фото: Dmitri Kotjuh

Те же вопросы мы направили предприятиям Live Nation (организатор концертов Depeche Mode и The Weeknd) и Baltic Music Group (организатор концерта Scorpions), но ответа так и не получили.