«Я живу в конце Ласнамяэ на улице Кярбери, и даже у меня дрожат окна и такой шум, что я не слышу собственных мыслей», — пожаловалась жительница Таллинна.
Дрожащие окна, головная боль и бессонница: песни Rammstein с Певческого поля доносились даже до Лаагри
20 июля немецкая группа Rammstein свела с ума огромное количество людей на Таллиннском певческом поле. Наслаждаться шоу пришли почти 65 000 человек.
Однако в среду вечером в группе жителей Ласнамяэ разгорелась активная дискуссия по поводу шума от концерта. «Я думаю, что звукооператор сегодня что-то напутал», — написала Яна, которая бесплатно слушала концерт из дома. Однако ситуация была совсем не радостной.
«Певческое поле находится примерно в 1,5 километрах. Окна выходят на другую сторону, но все равно дрожат. Я слышу басы и как бы какие-то скребущие звуковые волны, от которых кружится голова и начинается тошнота», — пожаловалась жительница Ласнамяэ.
Однако это был не единственный человек, у которого была вчера вечером такая проблема. Судя по комментариям кажется, что сон очень многих был нарушен. Музыка звучала и на Ляэнемере, и на улице Юмера. «Я живу в конце Ласнамяэ на улице Кярбери, и даже у меня дрожат окна и стоит такой шум, что я не слышу собственных мыслей», — пожаловалась Кейт. По словам последней, на Певческом поле и раньше проводились концерты и не только, но, по ее словам, такого шума она в жизни не слышала. «О спокойном сне можно только мечтать. Должно быть, это будет продолжаться до утра».
Другие также согласились с тем, что концерта с таким сильным звуком, насколько они могли вспомнить, еще не было. «Посуда в моем шкафу тоже вибрирует вместе со мной. Я также слышал объявления о том, что нельзя приносить свои напитки и так далее», — написал один из них.
Помимо того, что музыку было отчетливо слышно в Ласнамяэ, она доносилась и до ушей жителей Кристийне, Мууга и даже Лаагри. «С каждой песней звук усиливался. Если бы я знал слова песен Rammstein, то мог бы спокойно подпевать», — заявил житель Кристийне.
Жители Лаагри тоже были в недоумении. «Может ли быть так, что Rammstein в данный момент можно услышать даже в Лаагри?» — спросил Торми, живущий в отдаленном районе Таллинна. На его вопрос последовали десятки утвердительных комментариев, в которых несколько человек заявили, что слышат барабаны. «Я подумал, что кто-то едет на машине перед домом и слушает музыку. Уже собралась призвать такого соседа к порядку», — пошутила Моника.
«Опять нытьё!»
Среди сотен комментаторов нашлись и те, кого не потревожили музыка и басы. Кто-то вообще ничего не слышал.
«Ничего не слышу, 3 километра по прямой. Только сам громко и фальшиво пою», — написал житель Ласнамяэ. «Опять нытьё! Скоро вернется коронавирус, так что наслаждайтесь своей тишиной! Пусть люди живут!»
Однако Мирьям, живущая в Лаагри, посчитала, что к этому вопросу нужно отнестись позитивно: концерт прошел бесплатно, без скопления толпы.