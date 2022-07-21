Дрожащие окна, головная боль и бессонница: песни Rammstein с Певческого поля доносились даже до Лаагри

20 июля немецкая группа Rammstein свела с ума огромное количество людей на Таллиннском певческом поле. Наслаждаться шоу пришли почти 65 000 человек.

Однако в среду вечером в группе жителей Ласнамяэ разгорелась активная дискуссия по поводу шума от концерта. «Я думаю, что звукооператор сегодня что-то напутал», — написала Яна, которая бесплатно слушала концерт из дома. Однако ситуация была совсем не радостной.

«Певческое поле находится примерно в 1,5 километрах. Окна выходят на другую сторону, но все равно дрожат. Я слышу басы и как бы какие-то скребущие звуковые волны, от которых кружится голова и начинается тошнота», — пожаловалась жительница Ласнамяэ.

Однако это был не единственный человек, у которого была вчера вечером такая проблема. Судя по комментариям кажется, что сон очень многих был нарушен. Музыка звучала и на Ляэнемере, и на улице Юмера. «Я живу в конце Ласнамяэ на улице Кярбери, и даже у меня дрожат окна и стоит такой шум, что я не слышу собственных мыслей», — пожаловалась Кейт. По словам последней, на Певческом поле и раньше проводились концерты и не только, но, по ее словам, такого шума она в жизни не слышала. «О спокойном сне можно только мечтать. Должно быть, это будет продолжаться до утра».