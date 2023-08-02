Полиция установила личность подозреваемого в краже таллиннского трубочиста

Полиция установила личность мужчины, подозреваемого в краже скульптуры трубочиста в Старом городе Таллинна, сообщает ERR.
Во вторник полиция разослали СМИ фотографию подозреваемого, а в среду сообщила, что его личность установлена.
«Личность подозреваемого установлена, и в ближайшее время он явится для дачи показаний», - сказали в Пыхьяской префектуре.
C 23 на 24 июля в самом сердце Таллинна произошло дерзкое и необъяснимое преступление. Скульптура маленького трубочиста, ставшая одним из символов Старого города и успевшая полюбиться как местным жителям, так и туристам исчезла. Позднее ее вернули. Подробности читайте ЗДЕСЬ!