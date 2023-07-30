Стали известны шокирующие подробности смерти мужа певицы Натали

Как выяснилось, 53-летний муж и продюсер российской певицы Натали - Александр Рудин - покончил с собой в Москве. Его тело нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице.

Как сообщает Telegram-канал Shot, уже два года Александр Рубин страдал от депрессии, появившейся на фоне коронавирусных осложнений. Также известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Не исключено, что Александр на фоне своего недуга не смог спокойно перенести смерть отца, который ушел из жизни всего две недели назад.

Сама Натали признала, что ее муж страдал постковидной депрессией с 2021 года.

Известно, что Рудин занимался карьерой жены. Коронавирусом продюсер переболел еще два года назад, но от последствий страдал все это время. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью. Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. Больше никаких подробностей Натали не сообщила. Певица находится в шоке от случившегося.