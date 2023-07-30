Скоропостижно скончался 53-летний муж певицы Натали

Сегодня стало известно, что 49-летняя исполнительница хита «Ветер с моря дул» стала вдовой. Ее муж, музыкальный продюсер Александр Рудин, умер в возрасте 53 лет. Певица Натали была счастлива в браке с ним 32 года. Трое сыновей потеряли отца.
Причина смерти Александра пока не известна. У него не было проблем со здоровьем. Похороны продюсера пройдут в его родном городе Дзержинске Нижегородской области. В июне 2020 года певица потеряла отца, сообщает StarHit.
«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке. Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда», - прокомментировали близкие Натали.
Артистка познакомилась с продюсером в юности. Александр увидел выступление начинающей певицы на рок-фестивале и предложил сотрудничество. Они поженились, когда будущей звезде было 17 лет.
Рудин внес огромную лепту в становление Натали, он искал композиторов, продвигал ее творчество. Вместе они переехали в Москву, где боролись за то, чтобы занять достойное место в российском шоу-бизнесе.
Вокалистка не могла долгое время родить: первая ее беременность закончилась выкидышем, а вторая - замершим плодом. После этого ей ставили диагноз «бесплодие». К счастью, все обошлось и в 2001 году Натали родила сына Арсения. Спустя девять лет на свет появился Анатолий, и в 2017 году пара стала родителями Евгения. Теперь трое сыновей остались без отца.