Скоропостижно скончался 53-летний муж певицы Натали

Причина смерти Александра пока не известна. У него не было проблем со здоровьем. Похороны продюсера пройдут в его родном городе Дзержинске Нижегородской области. В июне 2020 года певица потеряла отца, сообщает StarHit.

«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке. Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда», - прокомментировали близкие Натали.

Артистка познакомилась с продюсером в юности. Александр увидел выступление начинающей певицы на рок-фестивале и предложил сотрудничество. Они поженились, когда будущей звезде было 17 лет.

Рудин внес огромную лепту в становление Натали, он искал композиторов, продвигал ее творчество. Вместе они переехали в Москву, где боролись за то, чтобы занять достойное место в российском шоу-бизнесе.