LIMON LIVE ⟩ Самая горячая преподавательница восточных танцев Оксана Эрради: «Это занятие не только для пухленьких!»

Оксана сразу же ворвалась в эфир в прекрасном настроении. «Впечатления самые классные, потому что это рабочий день, а я сижу с вами. Солнце светит, хотя и дует ветерок», - радуется она.

Плохая погода никогда не пугает Оксану, ведь как артисту ей приходится работать и снимать видеоклипы в самых разных природных условиях. Так, например, певица рассказала о самой экстремальной съемке, которая проходила рано утром, так еще и в безумно холодной воде: «Надо было изображать Афелию и долго очень лежать. Было очень холодно».

Оксана Эрради, Эдгар Гергель, Светлана Карабут Фото: Konstantin Sednev

- Вот, расскажи как раз о твоем творчестве. Над чем ты сейчас работаешь?

- Сейчас у меня в процессе две авторские песни, которые я написала со своим шведским другом и продюсером. Но они еще в «полуфабрикатном» состоянии. Ну и предложения сейчас есть - вернуться к джазу и с живыми музыкантами осуществить новый проект. В Эстонии я не жила последние 13 лет, и для меня это очень волнительно и трогательно, заново попробовать здесь поработать с музыкантами.

- Расскажи, пожалуйста, про удивительный проект «Мир Женщины», о котором мы писали и на нашем портале. Он будет продолжаться?

- Обязательно. И на самом деле я говорила уже о том, что эпизоды кое-какие сняты достаточно давно. Они просто пока, так скажем, консервируются и ждут своего часа. Но будут, возможно, и совсем новые сюжеты. Это все берет время, потому что это не просто видеоклип на поп-песню. Как вы помните, это была джазовая композиция, и это все-таки глубокие переживания. То есть для меня это как небольшое кино.

Оксана Эрради Фото: Konstantin Sednev

Как нам рассказала Оксана, «Мир Женщины» - это проект, через который можно увидеть разные состояния женщины. «Я очень много лет занимаюсь с женщинами, их физическим и ментальным здоровьем. И очень много женщин, которые приходят ко мне на уроки танцев, действительно переживают метаморфозы, - делится она. - В принципе, мы способны генерировать волшебство внутри нас. И вот танец - это один из инструментов, который работает как натуральный антидепрессант. Ведь это действительно доказано, что когда мы танцуем, создаются новые нейронные связи».