ВИДЕО ⟩ «Гвозди, вода... я задержала дыхание!» Александр Ивашкевич заставил свою ученицу кричать

Что будет, если Он – статный, желанный, любимый – уйдет? Она не сможет быть одна и бросится в воду. Но потом найдет в себе силы и воскреснет. Она будет плакать, танцевать, смеяться и кричать. А еще появится в кадре обнаженной...

«If You Go Away» (Если ты уйдешь) – это первый эпизод из серии мини-фильмов, речь в которых пойдет о разных состояниях женщины. «The World of a Woman» (Мир женщины) – так его представляют создатели.

«Я хочу показать, какой бывает женщина, и проиллюстрировать это при помощи музыкальных и вокальных номеров, – объясняет певица Оксана Эрради. – Первый эпизод – о переживаниях женщины в момент расставания. Это не буквально трагедия какой-то женщины, это метафорическая история. Это собирательный образ того, что женщины переживают в голове, в своем сердце».

В дальнейшем Оксана Эрради планирует показать, как ведут себя женщины с разными характерами в драматических ситуациях

Презентация «If You Go Away» в Artis. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Видеопроект «If You Go Away» получился не только зрелищным, но и глубоким. У зрителей он вызывает разные эмоции, ведь каждый домыслит сюжет, опираясь на личный опыт. В четверг, 16 февраля, в кинотеатре Artis был аншлаг. Гостям представили не только музыкальную драму, но и увлекательный бэкстейдж – обратную сторону съемочного процесса.