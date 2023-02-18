Удивительный и такой противоречивый внутренний мир женщины решила показать певица Оксана Эрради. Ее поддержали актер Александр Ивашкевич и оператор Николай Алхазов. Презентация музыкальной короткометражки «If You Go Away» прошла в столичном кинотеатре Artis. Смотрите репортаж!
ВИДЕО ⟩ «Гвозди, вода... я задержала дыхание!» Александр Ивашкевич заставил свою ученицу кричать
Что будет, если Он – статный, желанный, любимый – уйдет? Она не сможет быть одна и бросится в воду. Но потом найдет в себе силы и воскреснет. Она будет плакать, танцевать, смеяться и кричать. А еще появится в кадре обнаженной...
«If You Go Away» (Если ты уйдешь) – это первый эпизод из серии мини-фильмов, речь в которых пойдет о разных состояниях женщины. «The World of a Woman» (Мир женщины) – так его представляют создатели.
«Я хочу показать, какой бывает женщина, и проиллюстрировать это при помощи музыкальных и вокальных номеров, – объясняет певица Оксана Эрради. – Первый эпизод – о переживаниях женщины в момент расставания. Это не буквально трагедия какой-то женщины, это метафорическая история. Это собирательный образ того, что женщины переживают в голове, в своем сердце».
В дальнейшем Оксана Эрради планирует показать, как ведут себя женщины с разными характерами в драматических ситуациях
Видеопроект «If You Go Away» получился не только зрелищным, но и глубоким. У зрителей он вызывает разные эмоции, ведь каждый домыслит сюжет, опираясь на личный опыт. В четверг, 16 февраля, в кинотеатре Artis был аншлаг. Гостям представили не только музыкальную драму, но и увлекательный бэкстейдж – обратную сторону съемочного процесса.
Это лишь на экране мы видим глянцевую картинку. Съемки, которые большей частью проходили в поселке Лайтсе, были не такими гламурными. С содроганием Оксана Эрради вспоминает съемочный день, когда ей пришлось лежать в старой лодке. На актрисе была лишь шелковая комбинация, и обнаженные ноги искусали насекомые. Съемки велись с дрона, поэтому длились долго.
«Там были гвозди, были жуки, – рассказывает Оксана. – Это был ужас, ужас, ужас!
Я задержала дыхание, это были самые долгие двадцать минут в моей жизни. Там просто была гнилая лодка с гвоздями торчащими и жуки, которые кусаются... и вода».
Оксана Эрради рассказывает, что идея показать внутренний мир женщины у нее зрела давно. Актер и фотохудожник Александр Ивашкевич необычный творческий эксперимент поддержал, ведь уже несколько лет он преподает Оксане актерское мастерство.
«Уже были отсняты некоторые эпизоды в Стокгольме. Но когда я увидела в Русском театре спектакль "Враг" с обалденным кинорядом, который делал Николай Алхазов, я поняла, что хочу работать с ним. Мы его позвали, и он согласился!» – рассказывает Оксана.
«Отправная точка – это локация, – режиссер и оператор Николай Алхазов рассказывает, как рождался сценарий видеоклипа. – Мы съездили в Лайтсе, там есть полуразрушенное здание. Насколько я понял, в прошлом это был радиодом. Вот там и снимали. Центральный зал там потрясающий, с греческими колоннами. И что послужило окончательным решением снимать именно там – это разрушенное пианино, которое мы туда не привозили – оно там было».
«Мы все время отходили от сценария. Когда существуешь в сознании того, что происходит, ты этим живешь. Ты все время нанизываешь происходящее вокруг на одну идею», – Александр Ивашкевич объясняет, что многие идеи в ходе съемок рождались сиюминутно.
Александр Ивашкевич высоко оценивает успехи своей ученицы, которой в видеопроекте досталась эмоциональная роль. И все же маэстро добавляет, что Оксане есть над чем работать, и зрители вскоре увидят ее актерский рост.
«Крик – самое приятное в съемках, здорово было снять напряжение, – смеясь, признается Оксана. – Сложно было быть настоящей в кадре, рассказать то, что ты чувствуешь. Даже артист может чувствовать себя скованно перед камерой. Это сложно, это колосальная работа над собой».
«If You Go Away» стал первым эпизодом музыкальной видеоновеллы «The World of a Woman». Где будет сниматься продолжение – пока неизвестно, но режиссер Николай Алхазов, хитро улыбаясь, намекает, что, возможно, даже на Мальдивах.
Смотрите галерею с презентации музыкального видеопроекта «If You Go Away»!