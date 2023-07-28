Убойная музыкальная новинка: таллиннский рэпер St1m приглашает всех на «Медляк»

«Нас закружит медляк, как в первый раз, ты уже не моя, упущен шанс! А мы уже с другими, но ты сердцу не прикажешь... Друг друга любим, любим, но не скажем!» - заводные поп-ритмы и глубокий текст точно заставят вас нажать кнопку Play в своем смартфоне или на компьютере, а потом повторить это действие еще несколько раз. Никита Легостев, он же St1m, сумел удивить поклонников, представив сегодня в полночь свой новый трек - «Медляк».