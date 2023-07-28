«Нас закружит медляк, как в первый раз, ты уже не моя, упущен шанс! А мы уже с другими, но ты сердцу не прикажешь... Друг друга любим, любим, но не скажем!» - заводные поп-ритмы и глубокий текст точно заставят вас нажать кнопку Play в своем смартфоне или на компьютере, а потом повторить это действие еще несколько раз. Никита Легостев, он же St1m, сумел удивить поклонников, представив сегодня в полночь свой новый трек - «Медляк».
Убойная музыкальная новинка: таллиннский рэпер St1m приглашает всех на «Медляк»
«Сингл уже на всех площадках. Необычный для меня трек, но тем круче и примечательней событие. Взлетаем!» - уверенно прокомментировал «Медляк» St1m на своей странице в Инстаграме.
Сам артист признается, что трек записан для того, чтобы выйти на новую, не только рэп-аудиторию, именно поэтому песня и представлена в таком нетипичном для него стиле.
Комментаторы уже разделились на два лагеря, кому-то трек зашел, а кто-то требует, чтобы Никита вернулся к рэпу! «Мы хотим, как раньше треки, Никита, мы хотим идеальный шторм!» - пишет пользователь cute_wyvern.
«Путь от надежды русского рэпа до среднего поп-певца. Припев заедает. Еще пара экспериментов, и будет выстрел», - комментирует ilja.kupet.
Но восторженных комментариев тоже хватает. «Будто Анну Асти включил. Прикольный трек, так держать», - пишет _nurugasanov.
Если верить Инстаграму, то во время премьеры рэпер St1m находился в Германии, в городе Франкфурт-на-Майне.
В конце прошлого года в эфире шоу Limon LIVE St1m сказал, очень любит Эстонию и ему здесь очень комфортно. Он считает, что ничего не потерял, только приобрел после приезда сюда.
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