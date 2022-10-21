LIMON LIVE ⟩ Упал, отжался и рассказал о личном: рэпер St1m удивил ведущих своим признанием

St1m признается, что он достаточно скромный человек, который ведет полузатворнический образ жизни. «Лишний раз я о себе не говорю. Бывает, что кто-то подходит и говорит, что вот, это же ты, ты, ну ты...», – вспоминает музыкант, который не отказывает поклонникам в совместных фото.

О концерте в MJClub. Артист пока не знает, во сколько точно выйдет на сцену, но рассказывает о своих впечатлениях от этого увеселительного заведения. «Я был там один раз, мы приводили сына туда на концерт Егора Шипа. Я не успел сам клуб. Был хороший звук, концерт Егора Шипа даже мне понравился, жене, мы чувствовали себя подростками. Обычно не происходит так, что я выбираю клуб выступления. Организатор, который заказывает концерт, выбирает место выступления».

Рубрика «Шляпный вопрос». Заставал ли St1m кого-нибудь за неприличными занятиями? А заставал ли его кто-то за неприличным занятием? Узнаете из нашей программы.

Как часто St1m видится со своими друзьями и знакомыми из России, кого-то из них мобилизовали? Кому-то удалось избежать мобилизации? За кем St1m ездил в Хельсинки? Кроме того, у рэпера есть друзья и в Украине.

Должен ли артист сообщать о своей позиции (в отношении войны?) «Безусловно, должен. Каждый человек должен сообщать о своей позиции, а уж публичный, медийный персонаж должен это делать обязательно. Может быть, мы никого не переубедим, не переубедим всех, но кого-то мы заставим посмотреть на ситуацию под другим углом. Заставим кого-то включить критическое мышление и посмотреть на то, что происходит».

St1m очень любит Эстонию и ему здесь очень комфортно. Он считает, что ничего не потерял, только приобрел после приезда сюда. Кроме того, он рассказал, какой у него паспорт еще помимо российского.

Какое задание ждет рэпера в конце шоу?