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LIMON LIVE ⟩ Упал, отжался и рассказал о личном: рэпер St1m удивил ведущих своим признанием

ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ!
Светлана Карабут Эдгар Гергель
Упал, отжался и рассказал о личном: рэпер St1m удивил ведущих своим признанием
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Активно занимается спортом, не завтракает, не обедает, только ужинает. Предпочитает немецкий автопром, марка BMW ему нравится больше, чем Tesla. Несмотря на это, артист передвигается, как он говорит, на своих двоих. В день может пройти 50 тысяч шагов. Занимается футболом, любит плавание. Наверное, именно поэтому так хорошо выглядит. 

21 октября, вечер, на портале Limon.ee в эфир выходит первый выпуск шоу Limon LIVE. Два года оно было в творческом отпуске, но теперь пришло время вновь порадовать всю страну самым сочным онлайн-шоу в Эстонии. Героем первого выпуска станет талантливый хип-хоп исполнитель из Таллинна – St1m, у которого, кстати, сегодня в эстонской столице долгожданный концерт в клубе MJClub. Почему именно там? И как сам артист относится к этому увеселительному заведению?


Наше шоу будет выходить в эфир каждую пятницу в 18:00. Помимо искреннего общения с героями программы, ведущие также будут их мучить различными заданиями и вопросами. В программе звезд или других ярких жителей Эстонии ожидают три традиционные рубрики: «Или...или!» – в ней нужно из двух вариантов выбрать один. «Шляпный вопрос» – рубрика с перчинкой, в которой герой вытягивает из шляпы провокационный вопрос, на который ему предстоит ответить. А в финале шоу каждому герою полагается задание в рамках рубрики «Теребим звезд». Какую новую правду мы сегодня узнаем о St1mе, согласится ли артист выполнить наше задание? 

St1m, он же Никита Легостев, родился в 1986 году в российском городе Тольятти, известен не только как рэп-артист, но и актер. В Таллинне проживает уже около 15 лет. Издал 56 альбомов! Снимался в популярном фильме «Полицейский с Рублевки» и сериале «Детективное агентство Мухича». Также очень горячим выдалось видео на саундтрек к этому сериалу – Bella Ciao, кусочек клипа мы обязательно сегодня покажем в нашем эфире. 

St1m признается, что он достаточно скромный человек, который ведет полузатворнический образ жизни. «Лишний раз я о себе не говорю. Бывает, что кто-то подходит и говорит, что вот, это же ты, ты, ну ты...», – вспоминает музыкант, который не отказывает поклонникам в совместных фото. 

О концерте в MJClub. Артист пока не знает, во сколько точно выйдет на сцену, но рассказывает о своих впечатлениях от этого увеселительного заведения. «Я был там один раз, мы приводили сына туда на концерт Егора Шипа. Я не успел сам клуб. Был хороший звук, концерт Егора Шипа даже мне понравился, жене, мы чувствовали себя подростками. Обычно не происходит так, что я выбираю клуб выступления. Организатор, который заказывает концерт, выбирает место выступления». 

Рубрика «Шляпный вопрос». Заставал ли St1m кого-нибудь за неприличными занятиями? А заставал ли его кто-то за неприличным занятием? Узнаете из нашей программы. 

Как часто St1m видится со своими друзьями и знакомыми из России, кого-то из них мобилизовали? Кому-то удалось избежать мобилизации? За кем St1m ездил в Хельсинки? Кроме того, у рэпера есть друзья и в Украине. 

Должен ли артист сообщать о своей позиции (в отношении войны?) «Безусловно, должен. Каждый человек должен сообщать о своей позиции, а уж публичный, медийный персонаж должен это делать обязательно. Может быть, мы никого не переубедим, не переубедим всех, но кого-то мы заставим посмотреть на ситуацию под другим углом. Заставим кого-то включить критическое мышление и посмотреть на то, что происходит».

St1m очень любит Эстонию и ему здесь очень комфортно. Он считает, что ничего не потерял, только приобрел после приезда сюда. Кроме того, он рассказал, какой у него паспорт еще помимо российского. 

Какое задание ждет рэпера в конце шоу? 

Смотрите первый выпуск Limon LIVE и галерею со съемок шоу! 

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