НЕ ДЕВУШКА, А КУКЛА! ⟩ Барби 1959 года ожила в Таллинне: сравните с оригиналом

На минувших выходных в Таллинне прошел традиционный «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Яркий номер «Барби» не вошел в конкурсную программу. Этот наряд и зажигательный музыкальный номер подарила мероприятию дизайнер и хозяйка Mull champagne Club Беатриче, которая также стала одним из членов жюри конкурса.
Барби - бесспорный тренд этого лета. Благодаря фильму «Барби» с Марго Робби барбикор захватил весь модный мир.
Беатриче тоже решила оживить куклу Барби на «Балу цветов». Она создала красочное и стильное олицетворение первой куклы Барби. В роли пластмассовой красотки выступила модель Метте-Марит Яху.
«Я вдохновилась документальным фильмом о происхождении Барби, - говорит создательница образа Беатриче. - Наша живая Барби представляет первый образ куклы 1959 года. Элегантное черно-белое трико в полоску, образ дополнен зонтиком в модных розовых оттенках».
Для изготовления купальника цветочной Барби использовались белые кустовые хризантемы, а для изящного зонтика - розовые.
Беатриче создавала этот узнаваемый образ вместе со своей дочерью Умой.
«Представляете, даже похожие очки они приобрели в винтажном магазине», - восторгается образом цветочной Барби организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова. Этот подарок тронул ее до глубины души.
Смотрите, как прошел «Бал цветов» в Таллинне ЗДЕСЬ!