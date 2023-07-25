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НЕ ДЕВУШКА, А КУКЛА! ⟩ Барби 1959 года ожила в Таллинне: сравните с оригиналом

Limon.ee
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Барби на Балу цветов в Кадриорге.
Барби на Балу цветов в Кадриорге. Фото: Konstantin Sednev

На минувших выходных в Таллинне прошел традиционный «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Яркий номер «Барби» не вошел в конкурсную программу. Этот наряд и зажигательный музыкальный номер подарила мероприятию дизайнер и хозяйка Mull champagne Club Беатриче, которая также стала одним из членов жюри конкурса.

Барби - бесспорный тренд этого лета. Благодаря фильму «Барби» с Марго Робби барбикор захватил весь модный мир.

Барби на «Бал цветов»
Барби на «Бал цветов» Фото: Konstantin Sednev

Беатриче тоже решила оживить куклу Барби на «Балу цветов». Она создала красочное и стильное олицетворение первой куклы Барби. В роли пластмассовой красотки выступила модель Метте-Марит Яху.

«Я вдохновилась документальным фильмом о происхождении Барби, - говорит создательница образа Беатриче. - Наша живая Барби представляет первый образ куклы 1959 года. Элегантное черно-белое трико в полоску, образ дополнен зонтиком в модных розовых оттенках».

Барби 1959 года
Барби 1959 года Фото: Mattel

Для изготовления купальника цветочной Барби использовались белые кустовые хризантемы, а для изящного зонтика - розовые. 

Беатриче создавала этот узнаваемый образ вместе со своей дочерью Умой.

«Представляете, даже похожие очки они приобрели в винтажном магазине», - восторгается образом цветочной Барби организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова. Этот подарок тронул ее до глубины души.

Справа налево: организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова, члены жюри историк моды Александр Васильев и Беатриче.
Справа налево: организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова, члены жюри историк моды Александр Васильев и Беатриче. Фото: Konstantin Sednev

Смотрите, как прошел «Бал цветов» в Таллинне ЗДЕСЬ!

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