НЕ ДЕВУШКА, А КУКЛА! ⟩ Барби 1959 года ожила в Таллинне: сравните с оригиналом

Барби - бесспорный тренд этого лета. Благодаря фильму «Барби» с Марго Робби барбикор захватил весь модный мир.

Барби на «Бал цветов» Фото: Konstantin Sednev

Беатриче тоже решила оживить куклу Барби на «Балу цветов». Она создала красочное и стильное олицетворение первой куклы Барби. В роли пластмассовой красотки выступила модель Метте-Марит Яху.

«Я вдохновилась документальным фильмом о происхождении Барби, - говорит создательница образа Беатриче. - Наша живая Барби представляет первый образ куклы 1959 года. Элегантное черно-белое трико в полоску, образ дополнен зонтиком в модных розовых оттенках».

Барби 1959 года Фото: Mattel

Для изготовления купальника цветочной Барби использовались белые кустовые хризантемы, а для изящного зонтика - розовые.

Беатриче создавала этот узнаваемый образ вместе со своей дочерью Умой.

«Представляете, даже похожие очки они приобрели в винтажном магазине», - восторгается образом цветочной Барби организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова. Этот подарок тронул ее до глубины души.

Справа налево: организатор «Бала цветов» Татьяна Тридворнова, члены жюри историк моды Александр Васильев и Беатриче. Фото: Konstantin Sednev