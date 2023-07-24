РЕПОРТАЖ С БАЛА ЦВЕТОВ ⟩ Приз в 1000 евро увезла в Нарву «Повелительница гламура»: маэстро Александр Васильев изумлен фантазией флористов

Александр Васильев признался, что прежде всего оценивал технику работы. «Работы очень хорошие. Люди сушили эти цветы, поливали, пришивали. Это все очень непростая работа. Реализация каждого проекта - это терпение, умение, деньги. Это все вместе, я просто безумно рад за них. Каждый из них старался без вульгарности, без эксцессов передать свое мироощущение, любовь к своей стране, любовь к флоре, любовь к цветам, любовь к истории, потому что было представлено много исторических иллюзий - Король-Солнце, Королева, Дама Пик. Они это сделали так интересно, я очень хвалю работу всех этих молодых дизайнеров, для которых это очень счастливый дебют в новую жизнь!»