В воскресенье, 23 июля, в Таллинне прошел традиционный «Бал цветов», а в его рамках - международный конкурс профессиональных флористов «Цветочное платье». Главный приз в 1000 евро в этом году достался платью под названием «Повелительница гламура». Команда флористов из Ида-Вирумаа впервые приняла участие в конкурсе, но сразу очаровала жюри. Скорее смотрите наш видеорепортаж и яркую галерею с международного конкурса!
РЕПОРТАЖ С БАЛА ЦВЕТОВ ⟩ Приз в 1000 евро увезла в Нарву «Повелительница гламура»: маэстро Александр Васильев изумлен фантазией флористов
Многие члены жюри признались, что сделать выбор было крайне сложно, ведь флористы применили все свое мастерство и поразительную фантазию. Почетным членом жюри на «Балу цветов» в этом году стал историк моды Александр Васильев, который прилетел на таллиннский бал из Парижа.
В этом году «Бал цветов» прошел в Таллинне в 24-й раз, однако впервые он прошел в Кадриорге, а потому был не лишен дворцового шика. Вот только погода, видимо, решила щедро полить цветочные шедевры: всю конкурсную программу многочисленные зрители прятались от проливного дождя под зонтами и дождевиками.
Участники международного конкурса мужественно показывали свои номера, не обращая внимания на превратности погоды. Главное условие конкурса с годами остается неизменным - платья должны быть выполнены из живых цветов и природных материалов. В международном конкурсе флористов приняли участие 12 команд. Цветочные платья представили участники из Испании, Армении и, конечно, Эстонии.
Причем, впервые свои силы в соревновании испытала команда из Нарвы (флорист Елена Шпаковская, ассистент Светлана Лепехина, дизайнер Светлана Крель, модель Юлия Вирсалу). Их цветочное платье «Повелительница гламура» было частично выполнено из водорослей нори. Именно оно покорило жюри и получило главный приз в 1000 евро. Почетным членом жюри «Бала цветов» в этом году стал историк моды Александр Васильев, который прилетел на конкурс из Парижа.
«Для меня радость увидеть столько красоты и столько желания порадовать всех», - признался Александр Васильев и поддержал идею организатора Татьяны Тридворновой когда-нибудь превратить горячо любимый жителями Таллинна и гостями столицы «Бал цветов» в цветочное Евровидение, где каждый образ раскрывается через хореографию, музыку, пение, спецэффекты.
Александр Васильев признался, что прежде всего оценивал технику работы. «Работы очень хорошие. Люди сушили эти цветы, поливали, пришивали. Это все очень непростая работа. Реализация каждого проекта - это терпение, умение, деньги. Это все вместе, я просто безумно рад за них. Каждый из них старался без вульгарности, без эксцессов передать свое мироощущение, любовь к своей стране, любовь к флоре, любовь к цветам, любовь к истории, потому что было представлено много исторических иллюзий - Король-Солнце, Королева, Дама Пик. Они это сделали так интересно, я очень хвалю работу всех этих молодых дизайнеров, для которых это очень счастливый дебют в новую жизнь!»
По мнению Татьяны Тридворновой, цветочное платье - высший пилотаж работы флориста, поэтому в этот вечер никто из участников не ушел без призов, которые были вручены в разных номинациях. Подарком участникам, зрителям, промокшим фотографам и видеооператорам стала радуга удивительной красоты.
Цветными воротами она перекинулась через Кадриоргский дворец как раз в конце конкурсной программы. Должно быть, это хороший знак! До встречи на юбилейном «Балу цветов», теперь уже в следующем году!