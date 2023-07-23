Интересное предложение о работе появилось в одной из групп в социальных сетях. Продавцу-консультанту интернет-магазина предлагают до 23 евро в час. Несмотря на хорошую зарплату, объявление, размещенное в группе Facebook, заставило некоторых людей сильно понервничать, поскольку в нем говорится, что на работу могут претендовать только люди моложе 30 лет и хорошо выглядящие. «Ты, старый пердун, прежде чем гоняться здесь за глупыми девчонками, предоставь годовые отчеты своей компании!» – пишет один из участников группы. Впрочем, многих других также раздражают требования, содержащиеся в объявлении. «Есть и мужчины!» – отвечает комментаторам автор объявления Кари Саволайнен.
ОБЕЩАЮТ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ ⟩ Вакансия с подвохом? Работодатель в Эстонии выдвинул к будущим сотрудникам странные требования
В середине июля финн Кари Саволайнен разместил в группе Facebook Tööpakkumised Tallinnas ja Harjumaal объявление о поиске сотрудника для своего интернет-магазина.
Согласно объявлению, в Эстонии открывается новая компания Hermes Media, занимающаяся перепродажей известных модных брендов, и ей требуется помощник. Работа предполагается почасовая и может выполняться, например, по вечерам или в выходные дни по 2-4 часа в день, в дополнение к учебе или основной работе. Предлагаемая заработная плата для ассистента интернет-магазина составляет до 23 евро в час.
Однако под объявлением людей раздражали требования, предъявляемые к работнику, которые звучат не очень вежливо. Ассистент в интернет-магазин, торгующий модными брендами, должен быть моложе 30 лет и иметь презентабельный вид, поскольку компанию иногда нужно представлять на мероприятиях, и предлагает почасовую ставку в размере 40 евро.
Однако эстонцев такое объявление уже не устраивает, и один из комментаторов пишет, что в передаче Kuuuurija уже освещали подобного работодателя, ссылаясь на историю с бизнесменом Маргусом Вальдесом. В начале весны разразился скандал, в котором женщины рассказывали о требованиях, которые бизнесмен предъявлял к ним при приеме на работу.
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Кроме того, в рамках данного объявления о работе люди не считают такие требования адекватными и профессиональными.
«Больная реклама», - пишет один из подписчиков, а другой добавляет: «У компании нет ни одного электронного магазина, зарегистрированного в системе .ee. У сайта нет зарегистрированного доменного имени. С подобными объявлениями следует быть осторожнее. Наверное, проще искать на порталах voodi.ee или iha.ee. Там примерно то же самое».
Но есть и другие комментарии. Например, один любопытный спрашивает, по каким параметрам господин оценивает презентабельность.
Под предложением работы также очень прямолинейные комментарии: «Наверное, ищу шл**у до 30 лет за 40 евро!» Четвертый, однако, спрашивает, зачем человеку, который в основном находится в домашнем офисе, все же нужен презентабельный внешний вид.
Автор объявления: Возрастное ограничение не так важно
Финский господин, разместивший объявление, также обратил внимание на эти комментарии и включил в него образцы продукции, которая будет продаваться на сайте.
Саволайнен ответил на запрос Kuuuurija о содержании рекламы следующим образом: «Это требование до 30 лет является рекомендацией со стороны бренда. Работа – это обслуживание клиентов интернет-магазина и, так сказать, работа ассистента, в которую также входит представление брендов компании на мероприятиях. Вот почему необходим презентабельный внешний вид. Некоторые люди спрашивали о возрастном ограничении, и я ответил, что это не так важно, а скорее как рекомендация. Я также попросил их все равно прислать мне свое резюме, что они и сделали. Многие мужчины также подали заявки. На данный момент в общей сложности было отправлено около 30 резюме, из которых мы выберем 4-5 для собеседования, так что интерес к нам был большой. Поскольку это не постоянная работа, многим в Эстонии нужен дополнительный источник дохода, чтобы выжить!»