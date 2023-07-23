ОБЕЩАЮТ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ ⟩ Вакансия с подвохом? Работодатель в Эстонии выдвинул к будущим сотрудникам странные требования

Саволайнен ответил на запрос Kuuuurija о содержании рекламы следующим образом: «Это требование до 30 лет является рекомендацией со стороны бренда. Работа – это обслуживание клиентов интернет-магазина и, так сказать, работа ассистента, в которую также входит представление брендов компании на мероприятиях. Вот почему необходим презентабельный внешний вид. Некоторые люди спрашивали о возрастном ограничении, и я ответил, что это не так важно, а скорее как рекомендация. Я также попросил их все равно прислать мне свое резюме, что они и сделали. Многие мужчины также подали заявки. На данный момент в общей сложности было отправлено около 30 резюме, из которых мы выберем 4-5 для собеседования, так что интерес к нам был большой. Поскольку это не постоянная работа, многим в Эстонии нужен дополнительный источник дохода, чтобы выжить!»