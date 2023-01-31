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СКАНДАЛ ⟩ Перешел все грани дозволенного? Вы только посмотрите, какие требования выдвигал к сотрудницам эстонский бизнесмен

Кристийна Рейманд
Перешел все грани дозволенного? Вы только посмотрите, какие требования выдвигал к сотрудницам эстонский бизнесмен
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«У него в шкафу были такие туфли всех размеров», – говорит Сишка, которая ходила на пробный день к Маргусу Вальдесу.
«У него в шкафу были такие туфли всех размеров», – говорит Сишка, которая ходила на пробный день к Маргусу Вальдесу. Фото: Kuvatõmmis Facebookist - Margus Valdes/Kuvatõmmis videost

Женщины, работавшие у 57-летнего бизнесмена Маргуса Вальдеса, отмечают, что у него в офисе было несколько обувных коробок с туфлями разного размера, которые должны были носить женщины, выполняющие обязанности помощников руководителя. «Он спросил меня, умею ли я ходить на каблуках», – вспоминает Катарина, которая приходила на пробный день в офис Вальдеса, пишет Elu24.

В программе Kuuuurija вскоре выйдет сюжет о домогательствах эстонского предпринимателя Маргуса Вальдеса, в котором Катарийна рассказала о своем страшном опыте пробного дня в подчинении у бизнесмена Маргуса Вальдеса и упомянула, среди прочего, что высокие каблуки также играли важную роль в работе.

«Он спросил меня, умею ли я ходить на каблуках. Что секретарь все-таки должна ходить на каблуках, в юбке-карандаше и в тонкой блузке. Я сказала, что умею. Я думала, что на этом разговор закончится», – вспоминает 19-летняя Катарийна.

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