Женщины, работавшие у 57-летнего бизнесмена Маргуса Вальдеса, отмечают, что у него в офисе было несколько обувных коробок с туфлями разного размера, которые должны были носить женщины, выполняющие обязанности помощников руководителя. «Он спросил меня, умею ли я ходить на каблуках», – вспоминает Катарина, которая приходила на пробный день в офис Вальдеса, пишет Elu24.
Для подписчиков
СКАНДАЛ ⟩ Перешел все грани дозволенного? Вы только посмотрите, какие требования выдвигал к сотрудницам эстонский бизнесмен
Перешел все грани дозволенного? Вы только посмотрите, какие требования выдвигал к сотрудницам эстонский бизнесмен
В программе Kuuuurija вскоре выйдет сюжет о домогательствах эстонского предпринимателя Маргуса Вальдеса, в котором Катарийна рассказала о своем страшном опыте пробного дня в подчинении у бизнесмена Маргуса Вальдеса и упомянула, среди прочего, что высокие каблуки также играли важную роль в работе.
Ключевые слова