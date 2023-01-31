СКАНДАЛ ⟩ Перешел все грани дозволенного? Вы только посмотрите, какие требования выдвигал к сотрудницам эстонский бизнесмен

«У него в шкафу были такие туфли всех размеров», – говорит Сишка, которая ходила на пробный день к Маргусу Вальдесу.

Женщины, работавшие у 57-летнего бизнесмена Маргуса Вальдеса, отмечают, что у него в офисе было несколько обувных коробок с туфлями разного размера, которые должны были носить женщины, выполняющие обязанности помощников руководителя. «Он спросил меня, умею ли я ходить на каблуках», – вспоминает Катарина, которая приходила на пробный день в офис Вальдеса, пишет Elu24.