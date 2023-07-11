ЭКСПЕРТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ⟩ С какими ужасами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля

«В данном конкретном случае с Porsche Cayenne клиент может рассматривать этот случай как фактор не прогнозируемого обесценивания автомобиля. Кроме того, это еще и большой вопрос безопасности - каково было качество ремонта, все ли заменяемые детали являются оригинальными? Иногда такие важные компоненты, как подушки безопасности, могут быть заменены специальными устройствами, которые обманывают бортовые компьютеры, будто они установлены, но на самом деле они не работают.

Подобные случаи были и в Литве, когда в историях об авариях обнаруживались страшные вещи, на которые приходилась большая часть стоимости автомобиля на момент их совершения.

Именно поэтому дилерам необходимо начать сотрудничество, например, с carVertical. Для того, чтобы защитить свою репутацию и создать имидж надежной компании, они должны самостоятельно изучить историю автомобиля.

Профессионалы должны знать всё о продаваемых автомобилях, и чтобы внушить покупателям доверие, дилеры могли бы предлагать своим клиентам выписки из историй автомобиля даже без просьбы покупателя.

Подержанный автомобиль обычно напоминает кота в мешке. Поскольку между продавцом и покупателем обычно всё строится на доверии, покупатель не всегда точно знает, что он получает. Визуальный осмотр, тест-драйв и проверка в специализированной мастерской - это хорошо известные основные этапы покупки подержанного автомобиля, но изучение истории играет очень важную роль, особенно когда речь идет о сделках с автомобилями, привезенными из-за рубежа.