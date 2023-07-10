Клиент купил Porsche Cayenne за 50 тысяч евро, но вскоре получил шокирующую информацию об автомобиле

Сделка купли-продажи автомобиля Porsche Cayenne 2015 года выпуска состоялась около года назад. Общая стоимость автомобиля в рассрочку составила 49 029 евро. На момент сделки Porsche проехал 180 000 километров, сообщает Ilta-Sanomat.

Продавец заявил, что автомобиль находится в хорошем состоянии, однако на следующий день после покупки загорелась желтая лампочка, символизирующая о проблеме в одной из систем двигателя.

Вскоре после этого покупатель получил дополнительную информацию о своем автомобиле. Он был удивлен, узнав, что Porsche был ввезен в страну подержанным.

Еще более неожиданной стала новость о том, что автомобиль попал в аварию и получил значительные повреждения.

По словам нового владельца, из-за истории с ДТП стоимость автомобиля должна была существенно упасть, что сильно бы ударило по кошельку предыдущего собственника.

Покупатель получил информацию о ДТП от компании Carvertical. Согласно которой, автомобиль попал в аварию в Австрии в мае 2018 года. Стоимость ремонта оценивалась в 20-40 тысяч евро.

Водитель Porsche не сильно расстроился из-за полученной информации, а стал требовать от дилерского центра отмены сделки. Требование было основано исключительно на истории аварийности автомобиля.

Продавец отклонил претензию потребителя. В дилерском центре заявили, что информация, предоставленная потребителем, сама по себе не является надежным доказательством того, что автомобиль нуждается в ремонте или что автомобиль должен быть возвращен.