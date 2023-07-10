Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Клиент купил Porsche Cayenne за 50 тысяч евро, но вскоре получил шокирующую информацию об автомобиле

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Автомобиль марки Porsche
Автомобиль марки Porsche Фото: r.classen/Shutterstock

Неприятный сюрприз ждал покупателя, который приобрел автомобиль Porsche Cayenne в финском городе Оулу. 

Сделка купли-продажи автомобиля Porsche Cayenne 2015 года выпуска состоялась около года назад. Общая стоимость автомобиля в рассрочку составила 49 029 евро. На момент сделки Porsche проехал 180 000 километров, сообщает Ilta-Sanomat.

Продавец заявил, что автомобиль находится в хорошем состоянии, однако на следующий день после покупки загорелась желтая лампочка, символизирующая о проблеме в одной из систем двигателя. 

Вскоре после этого покупатель получил дополнительную информацию о своем автомобиле. Он был удивлен, узнав, что Porsche был ввезен в страну подержанным.

Еще более неожиданной стала новость о том, что автомобиль попал в аварию и получил значительные повреждения.

По словам нового владельца, из-за истории с ДТП стоимость автомобиля должна была существенно упасть, что сильно бы ударило по кошельку предыдущего собственника. 

Покупатель получил информацию о ДТП от компании Carvertical. Согласно которой, автомобиль попал в аварию в Австрии в мае 2018 года. Стоимость ремонта оценивалась в 20-40 тысяч евро.

Водитель Porsche не сильно расстроился из-за полученной информации, а стал требовать от дилерского центра отмены сделки. Требование было основано исключительно на истории аварийности автомобиля.

Продавец отклонил претензию потребителя. В дилерском центре заявили, что информация, предоставленная потребителем, сама по себе не является надежным доказательством того, что автомобиль нуждается в ремонте или что автомобиль должен быть возвращен. 

Продавец опирался на отчет, в котором говорилось, что цены ремонта являются оценочными и не должны браться в расчет как реальная стоимость ремонта.

Потребитель передал дело о Porsche в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия также смогла ознакомиться с историей автомобиля.

Комиссия опиралась на полученный документ, который она сочла достаточным доказательством истории поломок Porsche на австрийских дорогах и примерной стоимости ремонта автомобиля. На основании отчета Комиссия посчитала, что затраты на ремонт автомобиля были значительными, хотя информация о деталях ремонта отсутствовала.

Комиссия сочла правдоподобным, что история поломок Porsche была существенным препятствием для продажи автомобиля автодилерам. Автомобиль был с дефектом. 

Дефект был настолько существенным, что потребитель имел право отказаться от сделки. Согласно этому решению, продавец обязан возместить покупную цену и другие расходы по договору рассрочки.

Дилерский центр имеет право на возмещение расходов в соответствии с километражем, пройденным потребителем, за время нахождения его в руках нового владельца. Поскольку автомобиль был дорогим, комиссия посчитала, что цена составляет 0,40 евро за каждый километр.

Решение о судьбе сделки с Porsche комиссия приняла в марте.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх