Неприятный сюрприз ждал покупателя, который приобрел автомобиль Porsche Cayenne в финском городе Оулу.
Клиент купил Porsche Cayenne за 50 тысяч евро, но вскоре получил шокирующую информацию об автомобиле
Сделка купли-продажи автомобиля Porsche Cayenne 2015 года выпуска состоялась около года назад. Общая стоимость автомобиля в рассрочку составила 49 029 евро. На момент сделки Porsche проехал 180 000 километров, сообщает Ilta-Sanomat.
Продавец заявил, что автомобиль находится в хорошем состоянии, однако на следующий день после покупки загорелась желтая лампочка, символизирующая о проблеме в одной из систем двигателя.
Вскоре после этого покупатель получил дополнительную информацию о своем автомобиле. Он был удивлен, узнав, что Porsche был ввезен в страну подержанным.
Еще более неожиданной стала новость о том, что автомобиль попал в аварию и получил значительные повреждения.
По словам нового владельца, из-за истории с ДТП стоимость автомобиля должна была существенно упасть, что сильно бы ударило по кошельку предыдущего собственника.
Покупатель получил информацию о ДТП от компании Carvertical. Согласно которой, автомобиль попал в аварию в Австрии в мае 2018 года. Стоимость ремонта оценивалась в 20-40 тысяч евро.
Водитель Porsche не сильно расстроился из-за полученной информации, а стал требовать от дилерского центра отмены сделки. Требование было основано исключительно на истории аварийности автомобиля.
Продавец отклонил претензию потребителя. В дилерском центре заявили, что информация, предоставленная потребителем, сама по себе не является надежным доказательством того, что автомобиль нуждается в ремонте или что автомобиль должен быть возвращен.
Продавец опирался на отчет, в котором говорилось, что цены ремонта являются оценочными и не должны браться в расчет как реальная стоимость ремонта.
Потребитель передал дело о Porsche в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия также смогла ознакомиться с историей автомобиля.
Комиссия опиралась на полученный документ, который она сочла достаточным доказательством истории поломок Porsche на австрийских дорогах и примерной стоимости ремонта автомобиля. На основании отчета Комиссия посчитала, что затраты на ремонт автомобиля были значительными, хотя информация о деталях ремонта отсутствовала.
Комиссия сочла правдоподобным, что история поломок Porsche была существенным препятствием для продажи автомобиля автодилерам. Автомобиль был с дефектом.
Дефект был настолько существенным, что потребитель имел право отказаться от сделки. Согласно этому решению, продавец обязан возместить покупную цену и другие расходы по договору рассрочки.
Дилерский центр имеет право на возмещение расходов в соответствии с километражем, пройденным потребителем, за время нахождения его в руках нового владельца. Поскольку автомобиль был дорогим, комиссия посчитала, что цена составляет 0,40 евро за каждый километр.
Решение о судьбе сделки с Porsche комиссия приняла в марте.