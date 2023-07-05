Названа причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Зарубежные СМИ сообщили, что 19-летний внук Роберта Де Ниро скончался от передозировки наркотиками. В минувшее воскресенье друг Леандро, не сумев до него дозвониться, забил тревогу.

Приятель пошел к звездному наследнику, но ему никто не открыл. Тогда он выбил дверь и увидел, как Леандро неподвижно лежит на полу. Молодой человек вызвал врачей, которые констатировали смерть внука актера.

Приехавшие на место полицейские нашли в доме пакетик с порошком. По предварительным данным, погибший давно употреблял запрещенные вещества.

В понедельник трагедию подтвердила мама Леандро. Дрена посвятила ребенку трогательный пост.

Роберт Де Ниро также прокомментировал страшное событие. Звезда Голливуда опечален тем, что внук выбрал такой путь… «Я глубоко огорчен кончиной моего любимого Лео. Мы очень благодарны всем за соболезнования», - сказал 79-летний актер журналистам