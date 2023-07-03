Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

В семье Роберта Де Ниро случилось горе - скоропостижно скончался внук актера. Печальную новость подтвердила мама парня Дрена, сообщает «Стархит».
Дрена сообщила, что сын Леандро скончался минувшей ночью. Молодой человек лег спать и не проснулся… Точная причина смерти не уточняется.
«Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик», - написала дочь Де Ниро.
Подписчики женщины шокированы уходом 19-летнего парня. «Скажи, что ты шутишь… Ужасная новость»; «Это разбивает мне сердце. Мои соболезнования всей семье»; «Что произошло? Шлю вам свои молитвы», - отреагировали знакомые Дрены.
Еще недавно Де Ниро собирались вместе, чтобы отметить прибавление в семье: 79-летний Роберт стал отцом в седьмой раз. Не успели близкие артиста насладиться радостью, как случилось несчастье…
Где и когда похоронят Леандро - пока неизвестно. Де Ниро трагедию не комментирует, он вообще отказывается выходить на связь с журналистами.