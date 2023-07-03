«Жители Ласнамяэ не должны страдать!» Желающих поехать на Певческое поле на автомобиле вскоре ждут пермены

Но сейчас мы столкнулись со вторым сценарием, когда СМИ лишь вскользь написали о проблеме, сосцсети молчат и всё сведено лишь к тому, что раз в четыре года можно парковать машины там, где придется. Никто не умер, никто не пострадал, трава не стала от этого менее зеленой, а значит и нет проблемы. Естественно, для организаторов праздника и городских властей такой вариант более выгодный. Но какой сигнал это дает водителям? Получается, что так можно делать и в будущем, и ничего за это не будет. И если проходит важное мероприятие, то всю Зеленую столицу можно заставить автомобилями, паркуясь на газонах и чуть ли не на деревьях.