В МуПо объяснили, почему сотни водителей безнаказанно парковались на газонах в Ласнамяэ

Читатели портала Limon.ee не унимаются и просят официального ответа от представителей Муниципальной полиции. Жители домов желают знать, почему в воскресенье все могли усложнить им жизнь совершенно безнаказанно.

«Разве это уважение к природе? Как так можно! Тысячи автомобилей весом больше тонны стоят на газонах. Это убивает природу!» - возмущается читательница Виктория.

Действительно. Некоторые парковались прямо под запрещающими знаками. Но штраф не получил никто. Как такое могло быть и почему делаются исключения в подобных случаях? Ведь за превышение скорости полиция снисхождений никому не делает. Как же тут?

ФОТО: Эдгар Гергель

Ответ Департамента муниципальной полиции:

«Сотрудники муниципальной полиции помогали полиции во время Певческого праздника и в основном все инспекторы находились в этот момент на улице Рауа. В нашу задачу входило сделать ее проходимой. И нам это удалось.

Больше всего проблем было с теми, кто ехал в порт, им была нужна наша помощь.

Поскольку Певческий праздник - это масштабное мероприятие, то всё внимание было уделено регулированию движения пешеходов. Приняли решение сосредоточиться на помощи людям, а не штрафовать.

Перед Певческим праздников у патрульных полицейских было много работы - всего было выписано более сотни предупреждений. Цель заключалась в помощи людям, а не в штрафах».