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  • В МуПо объяснили, почему сотни водителей безнаказанно парковались на газонах в Ласнамяэ

В МуПо объяснили, почему сотни водителей безнаказанно парковались на газонах в Ласнамяэ

Парковка в Ласнамяэ

ФОТО: Эдгар Гергель

Певческий праздник проходит не каждый год и даже не раз в два года, такое важное событие, люди едут со всей страны, а парковать автомобили, судя по всему, негде. Вот и ставят на газонах. Сотни, а то и тысячи водителей в воскресенье плевали на правила парковки и бросали автомобили прямо на газонах и пешеходных дорожках на улице Яана Коорта и на Смуули-теэ в Ласнамяэ. 

Читатели портала Limon.ee не унимаются и просят официального ответа от представителей Муниципальной полиции. Жители домов желают знать, почему в воскресенье все могли усложнить им жизнь совершенно безнаказанно. 

«Разве это уважение к природе? Как так можно! Тысячи автомобилей весом больше тонны стоят на газонах. Это убивает природу!» - возмущается читательница Виктория. 

Действительно. Некоторые парковались прямо под запрещающими знаками. Но штраф не получил никто. Как такое могло быть и почему делаются исключения в подобных случаях? Ведь за превышение скорости полиция снисхождений никому не делает. Как же тут? 

ФОТО: Эдгар Гергель

Ответ Департамента муниципальной полиции:

«Сотрудники муниципальной полиции помогали полиции во время Певческого праздника и в основном все инспекторы находились в этот момент на улице Рауа. В нашу задачу входило сделать ее проходимой. И нам это удалось. 

Больше всего проблем было с теми, кто ехал в порт, им была нужна наша помощь. 

Поскольку Певческий праздник - это масштабное мероприятие, то всё внимание было уделено регулированию движения пешеходов. Приняли решение сосредоточиться на помощи людям, а не штрафовать. 

Перед Певческим праздников у патрульных полицейских было много работы - всего было выписано более сотни предупреждений. Цель заключалась в помощи людям, а не в штрафах».

Вот так бы всегда и со всем. Тогда бы все были счастливы. Согласны?

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