В МуПо объяснили, почему сотни водителей безнаказанно парковались на газонах в Ласнамяэ

Певческий праздник проходит не каждый год и даже не раз в два года, такое важное событие, люди едут со всей страны, а парковать автомобили, судя по всему, негде. Вот и ставят на газонах. Сотни, а то и тысячи водителей в воскресенье плевали на правила парковки и бросали автомобили прямо на газонах и пешеходных дорожках на улице Яана Коорта и на Смуули-теэ в Ласнамяэ.
Читатели портала Limon.ee не унимаются и просят официального ответа от представителей Муниципальной полиции. Жители домов желают знать, почему в воскресенье все могли усложнить им жизнь совершенно безнаказанно.
«Разве это уважение к природе? Как так можно! Тысячи автомобилей весом больше тонны стоят на газонах. Это убивает природу!» - возмущается читательница Виктория.
Действительно. Некоторые парковались прямо под запрещающими знаками. Но штраф не получил никто. Как такое могло быть и почему делаются исключения в подобных случаях? Ведь за превышение скорости полиция снисхождений никому не делает. Как же тут?
Ответ Департамента муниципальной полиции:
«Сотрудники муниципальной полиции помогали полиции во время Певческого праздника и в основном все инспекторы находились в этот момент на улице Рауа. В нашу задачу входило сделать ее проходимой. И нам это удалось.
Больше всего проблем было с теми, кто ехал в порт, им была нужна наша помощь.
Поскольку Певческий праздник - это масштабное мероприятие, то всё внимание было уделено регулированию движения пешеходов. Приняли решение сосредоточиться на помощи людям, а не штрафовать.
Перед Певческим праздников у патрульных полицейских было много работы - всего было выписано более сотни предупреждений. Цель заключалась в помощи людям, а не в штрафах».
Вот так бы всегда и со всем. Тогда бы все были счастливы. Согласны?