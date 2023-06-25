Эксперты рассказали, каковы шансы найти тела погибших на батискафе «Титан»

Одной из самых жутких новостей недели стала гибель батискафа «Титан» с группой богатейших и успешнейших людей мира на борту. Пользователи Интернета несколько дней следили за поисками и надеялись на чудо: многие верили, что миллионеры ждут помощи под водой и считают часы до того, как закончится воздух, сообщает Супер.
Однако позже выяснилось, что смерть была мгновенной: батискаф взорвался за миллисекунду, так что его пассажиры даже не успели понять, что происходит.
Сейчас родственники и просто все неравнодушные задаются вопросом, есть ли возможность обнаружить тела погибших и доставить их на поверхность. Увы, по мнению руководства Береговой охраны США, шансы на успех крайне малы из-за характера взрыва: судно буквально сжало, как банку.
«Морское дно - крайне неблагоприятная среда для поисковых работ. Найденные обломки свидетельствуют об имплозии подводного судна. Мы продолжим работать и обыскивать местность, но ответа на вопрос о возможности найти тела в данный момент у меня нет»
Джон Могер
Контр-адмирал, командующий Первым округом береговой охраны
Еще один эксперт - соучредитель частной компании по производству подводных аппаратов Sub-Merge Офер Кеттер - также дал неутешительный прогноз. Вот что он рассказал изданию New York Post.
«Камера, в которой сидят пассажиры, не выдержала давления, взорвалась и превратилась в пыль. Виной тому материал, из которого она была сконструирована. Нетронутыми остались только те части батискафа, которые были сделаны из титана или из других надежных материалов. И все из них мы уже нашли»
Что ж, доза реализма, пусть и такого сурового, в этой истории не повредит. Ведь катастрофа, случившаяся с «Титаном», на наших глазах обрастает множеством мифов и домыслов. Так, режиссер Джеймс Кэмерон даже нашел сходство этой трагедии с гибелью «Титаника».