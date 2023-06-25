Эксперты рассказали, каковы шансы найти тела погибших на батискафе «Титан»

«Камера, в которой сидят пассажиры, не выдержала давления, взорвалась и превратилась в пыль. Виной тому материал, из которого она была сконструирована. Нетронутыми остались только те части батискафа, которые были сделаны из титана или из других надежных материалов. И все из них мы уже нашли»