КАКАЯ-ТО ЧЕРТОВЩИНА ⟩ Джеймс Кэмерон поражен сходством в крушениях «Титаника» и батискафа «Титан»

«Я поражeн схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и всe же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», - заявил Кэмерон.