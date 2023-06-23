КАКАЯ-ТО ЧЕРТОВЩИНА ⟩ Джеймс Кэмерон поражен сходством в крушениях «Титаника» и батискафа «Титан»

Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», был шокирован схожестью катастрофы лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедии батискафа «Титан», пишет Nypost.
«Я поражeн схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и всe же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», - заявил Кэмерон.
Создатель фильма «Титаник» отметил, что вопросы безопасности и инженерные проблемы должны учитываться в приоритетном порядке при глубоководных погружениях. «Безопасность - это золотой стандарт», - подчеркнул режиссёр.