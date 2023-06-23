LIMON LIVE ⟩ Топ-стилист Денис Коваленко знает, как провести это лето красиво: бегом экспериментировать!

Фото: Konstantin Sednev

«Когда очень много стайлинга на волосах, это не хорошо не только для волос, но и для кожи головы, - объясняет Коваленко. - Поэтому летом убираем излишние косметические средства. Делаем с волосами минимальные косметические процедуры и стремимся к естественному совершенству».

Стремимся к естественному совершенству!

В тренде сейчас - естественность. Стрижки отходят на задний план. Акцент делается на длинные ухоженные волосы. Зато Денис Коваленко предлагает поэкспериментировать с цветами: в моде сложные, а также яркие окрашивания.

«Лето такое время, когда больше света, больше красок, больше солнца. Поэтому можно добавить себе каких-то сумасшедших цветов на голове», - говорит Коваленко.

Топ-стилист уверен, что школьникам и студентам вполне можно себе позволить в эти летние месяцы что-то яркое на голове. Впрочем, почему бы не оторваться в отпуске и офисному работнику, врачу или даже педагогу?

«Когда, как не сейчас, попробовать и поэкспериментировать, тем более, что у мужчин волосы быстрее отрастают. Можно сделать какую-то сумасшедшую стрижку, сумасшедшую окраску, а после отпуска через месяц вернуться к своему привычному образу», - говорит Коваленко.

Денис Коваленко в уличной студии Limon LIVE Фото: Konstantin Sednev

Топ-стилист вспоминает свои школьные годы: «Летом, перед девятым классом, мы с одноклассницей пошли в аптеку и купили таблетки гидроперита и аммиак - все это по рецепту журнала Burda moden. Мы растолкли эти таблетки, смешали с аммиаком, добавили чуть-чуть шампуня, нанесли на голову...»

Как отнеслись родители к смелому эксперименту юного стилиста, и как с новой прической его встретили в школе? Легко ли было самовыражаться во времена юности? Это и многое другое смотрите в интервью со стилистом Денисом Коваленко, которое было записано 2 июня. Также Денис Коваленко рассказал секрет, как ему удается поддерживать безупречную репутацию и со всеми дружить!