Стилист-парикмахер Денис Коваленко рассказал о модных трендах этого лета. Мастер советует поспешить - лето пролетит быстро, а ведь именно оно - лучшая пора для смелых экспериментов со своей прической.
LIMON LIVE ⟩ Топ-стилист Денис Коваленко знает, как провести это лето красиво: бегом экспериментировать!
2 июня главный русскоязычный развлекательный портал страны - Limon.ee - отметил 12-й день рождения грандиозным выпуском шоу Limon LIVE. Ведущие Светлана Карабут и Эдгар Гергель в течение шести часов в прямом эфире принимали гостей на террасе кафе Kofeman, расположенной в двух шагах от Ратушной площади Таллинна. На улице было невыносимо холодно, порывистый ветер, казалось, унесет не только импровизированную уличную студию, но и косметику с лица ведущей. Однако ведущие героически высидели эфир - шоу состоялось. Смотрите, как это было, ЗДЕСЬ!
Поскольку шоу Limon LIVE ушло на летние каникулы, каждую пятницу мы будем опубликовывать яркие отрывки праздничного эфира. Сегодня мы предлагаем послушать советы от таллиннского топ-стилиста Дениса Коваленко. Конечно, как и всегда это бывает в Limon LIVE, не обошлось без интересных подробностей из жизни гостя передачи.
Денис Коваленко уверен: при любых обстоятельствах нужно следить за качеством и состоянием своих волос. Холода были затяжными, сейчас волосы как никогда нуждаются в вашей заботе.
«Если волосы блестят, если волосы выглядят ухоженными, кончики пострижены - это уже семьдесят процентов успеха», - говорит мастер.
«Очень важно подобрать правильную прическу, стрижку в соответствии со структурой ваших волос, в соответствии с вашим лицом. В соответствии с вашими потребностями, стилем жизни», - говорит топ-стилист. Он отмечает, что в последнее время в парикмахерском искусстве все идет к натурализму: начесы и корка лака на голове совсем не приветствуются - волосы должны дышать, должны развеваться на легком ветру.
«Когда очень много стайлинга на волосах, это не хорошо не только для волос, но и для кожи головы, - объясняет Коваленко. - Поэтому летом убираем излишние косметические средства. Делаем с волосами минимальные косметические процедуры и стремимся к естественному совершенству».
Стремимся к естественному совершенству!
В тренде сейчас - естественность. Стрижки отходят на задний план. Акцент делается на длинные ухоженные волосы. Зато Денис Коваленко предлагает поэкспериментировать с цветами: в моде сложные, а также яркие окрашивания.
«Лето такое время, когда больше света, больше красок, больше солнца. Поэтому можно добавить себе каких-то сумасшедших цветов на голове», - говорит Коваленко.
Топ-стилист уверен, что школьникам и студентам вполне можно себе позволить в эти летние месяцы что-то яркое на голове. Впрочем, почему бы не оторваться в отпуске и офисному работнику, врачу или даже педагогу?
«Когда, как не сейчас, попробовать и поэкспериментировать, тем более, что у мужчин волосы быстрее отрастают. Можно сделать какую-то сумасшедшую стрижку, сумасшедшую окраску, а после отпуска через месяц вернуться к своему привычному образу», - говорит Коваленко.
Топ-стилист вспоминает свои школьные годы: «Летом, перед девятым классом, мы с одноклассницей пошли в аптеку и купили таблетки гидроперита и аммиак - все это по рецепту журнала Burda moden. Мы растолкли эти таблетки, смешали с аммиаком, добавили чуть-чуть шампуня, нанесли на голову...»
Как отнеслись родители к смелому эксперименту юного стилиста, и как с новой прической его встретили в школе? Легко ли было самовыражаться во времена юности? Это и многое другое смотрите в интервью со стилистом Денисом Коваленко, которое было записано 2 июня. Также Денис Коваленко рассказал секрет, как ему удается поддерживать безупречную репутацию и со всеми дружить!