На прошлой неделе Эрго и Грете Кулд выставили на продажу свои великолепные автомобили, а теперь, помимо транспортных средств, они выставили на продажу и свой дом в Нымме. «Мы подумываем о том, чтобы уехать за границу», - объясняет Грете.
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«Мы любим менять обстановку и переезжаем довольно часто!» семейство Кулд выставило на продажу свой дом в Нымме
Неделю назад актриса Грете Кулд объявила в социальных сетях, что оба их семейных автомобиля выставлены на продажу. «Купи мою милашку», - написала Кулд в Instagram stories.