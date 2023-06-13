«Мы любим менять обстановку и переезжаем довольно часто!» семейство Кулд выставило на продажу свой дом в Нымме

Неделю назад актриса Грете Кулд объявила в социальных сетях, что оба их семейных автомобиля выставлены на продажу. «Купи мою милашку», - написала Кулд в Instagram stories.

На вопрос, почему оба автомобиля были выставлены на продажу, Грете ответила, что они планируют перейти на электромобили. «На самом деле эта идея возникла уже давно. Все еще хотим внести свой вклад в спасение нашей планеты!»