НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ! ⟩ Семейство Кулд продает свои автомобили по цене слитков золота

Актриса и ведущая Грете Кулд поделилась в социальных сетях, что выставила на продажу оба своих семейных автомобиля, пишет Elu24.
«Купи мою милашку», - рассказывает Грете Кулд в своих Instagram stories, что выставила на продажу свой BMW 430i Gran Coupe. По данным портала Auto24.ee, автомобиль 2022 года можно приобрести за 49 990 евро. Стандартная цена автомобиля составляет 66 820 евро.
Но в продаже есть и другой автомобиль - BMW 540d xDrive. По данным Auto24.ee, модель 2019 года также доступна со скидкой по цене 49 990 евро (при стартовой цене 54 900 евро).
На вопрос, почему оба автомобиля были выставлены на продажу, Грете ответила, что они планируют перейти на электромобили. «На самом деле эта идея возникла уже давно. Все еще хотим внести свой вклад в спасение нашей планеты!»