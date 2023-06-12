Турист рассказал, как едва спасся в Египте от акулы

Турист, которому удалось спастись от акулы в Египте, поделился историей спасения. О своем случае рассказал житель Москвы Михаил Зорькин. Акула откусила мужчине часть ноги.

«В свое время в Шарм-эль-Шейхе я отделался только потерей голени левой ноги. Но это благодаря спасателям - быстро подобрали, иначе тоже бы съела», - сказал Зорькин, его слова передает туристический портал Tourdom. Он добавил, что акула схватила его за ногу и начала тащить ко дну.

Мужчина попытался отбиться и ударил ее по голове, однако животное этого даже не почувствовало. По словам Зорькина, акула не отпускала его, пока не откусила часть ноги.

Михаил поделился, что его спасли отдыхающие, которые были на лодке неподалеку. Среди туристов также оказался медик, который смог оказать первую помощь.