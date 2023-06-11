Жуткая и необычная причина: в Египте объяснили, почему акула убила русского туриста

Как пояснил глава сектора охраны природы египетского министерства окружающей среды Мохамед Салем: «Акулы могут нападать на людей, но в обычных случаях, как только акула кусает человека и обнаруживает, что она не из известных ему естественных источников питания, она не продолжает нападения. Если акула продолжила нападать на людей - у нее есть дефект».

Как отмечают эксперты, тигровая акула - один из известных и обычных видов, обитающих в Красном море, но агрессивное поведение по отношению к человеку для этой хищницы удивительно. При этом уже предположили, что именно этот вид скорее всего, стоял за двумя предыдущими нападениями у берегов Хургады и Марса-Алама в прошлом и предыдущем году. Сейчас акулу-убийцу поймали для того, чтобы препарировать ее и объяснить причину, которая привела к дисбалансу, заставившем ее рассматривать человека как источник питания. В норме тигровые акулы питаются ракообразными, рыбой, птицами, черепахами, дельфинами и даже детёнышами собственного вида и других видов акул.

При этом местные СМИ уже назвали жуткую причину, по которой акулы нападают на людей. Дело в том, что их приучили к легко доступной добыче с кораблей, движущихся по Красному морю. И в том числе - к человечине.