Жуткая и необычная причина: в Египте объяснили, почему акула убила русского туриста

Жуткую и необычную причину, по которой в Хургаде акула напала на российского туриста и съела его, назвали в египетских СМИ. Как объяснили эксперты, акулы, обитающие в большом количестве вблизи морских путей из Египта в Саудовскую Аравию привыкли к легкой добыче - в числе которой оказывается даже человечина.
Как пояснил глава сектора охраны природы египетского министерства окружающей среды Мохамед Салем: «Акулы могут нападать на людей, но в обычных случаях, как только акула кусает человека и обнаруживает, что она не из известных ему естественных источников питания, она не продолжает нападения. Если акула продолжила нападать на людей - у нее есть дефект».
Как отмечают эксперты, тигровая акула - один из известных и обычных видов, обитающих в Красном море, но агрессивное поведение по отношению к человеку для этой хищницы удивительно. При этом уже предположили, что именно этот вид скорее всего, стоял за двумя предыдущими нападениями у берегов Хургады и Марса-Алама в прошлом и предыдущем году. Сейчас акулу-убийцу поймали для того, чтобы препарировать ее и объяснить причину, которая привела к дисбалансу, заставившем ее рассматривать человека как источник питания. В норме тигровые акулы питаются ракообразными, рыбой, птицами, черепахами, дельфинами и даже детёнышами собственного вида и других видов акул.
При этом местные СМИ уже назвали жуткую причину, по которой акулы нападают на людей. Дело в том, что их приучили к легко доступной добыче с кораблей, движущихся по Красному морю. И в том числе - к человечине.
Глава рыбацкого синдиката Дамиетта Ахмед аль-Маграби заявил египетским СМИ, что владельцы торговых судов часто втихую сбрасывают мертвый или больной скот в открытое море. Более того: по его словам, возможно, что причина агрессии акулы по отношению к человеку связана со сбросом египетских паломников, скончавшихся во время их перевозки морем в Саудовскую Аравию. Как уверяет египтянин, недобросовестные перевозчики, чтобы сокрыть нарушения во время таких переездов, тоже сбрасывают их в Красное море, пишет Tourprom.
В итоге, количество акул растет. Часто легкая добыча заставляет их приближаться к опасные рыбы подходят ближе к берегу летом, с повышением температуры.
Напомним, вся Хургада в четверг была взбудоражена жутким ЧП - нападением акулы на российского туриста с трагическим финалом. Турист, по свидетельствам некоторых очевидцев, с девушкой, заплыл достаточно глубоко, когда произошло нападение хищника, попавшее на видео. Подробнее ЗДЕСЬ! Выяснилось, что погибший - россиянин, 23-летний Владимир, переехавший в Египет несколько месяцев назад.
На данный момент все пляжи курортной провинции Красное море закрыты - начиная с Эль-Гуны, до юга - почти до самой Сафаги. «Охрана Красного моря приступит к выполнению решения генерал-майора Амра Ханафи, губернатора Красного моря, о закрытии района, простирающегося от района Эль-Гуна на севере до залива Абу-Сума на юге», - сообщили египетские СМИ. Запрещены в том числе будут морские экскурсии, дайвинг, снорклинг и рыболовство. Время продолжительности запрета разные источники определяют по-разному, от двух дней до одной недели - до 15 июня.