Плавник акулы близ пляжа в египетской Хургаде за последние дни видели не раз, но спасатели принимали опасного хищника за безобидного дельфина.
Страшные кадры облетели Сеть: в Египте акула съела 23-летнего россиянина. Местные фотографируются с убийцей
Вчера акула набросилась на парня, который оказался российским туристом. Жертвой стал 24-летний Владимир Попов из Архангельска, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошел примерно в тридцати метрах от берега, у отеля Dream Beach. С путешественником, к слову, была девушка, которой чудом удалось спастись.