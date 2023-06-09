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Страшные кадры облетели Сеть: в Египте акула съела 23-летнего россиянина. Местные фотографируются с убийцей

Limon.ee
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Акула. Фото иллюстративное.
Акула. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Плавник акулы близ пляжа в египетской Хургаде за последние дни видели не раз, но спасатели принимали опасного хищника за безобидного дельфина.

Вчера акула набросилась на парня, который оказался российским туристом. Жертвой стал 24-летний Владимир Попов из Архангельска, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошел примерно в тридцати метрах от берега, у отеля Dream Beach. С путешественником, к слову, была девушка, которой чудом удалось спастись.

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