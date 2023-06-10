Мужчин, требовавших деньги у пожилой женщины около Grossi в Виймси, высылают из Эстонии

«Они подошли к пожилой женщине и заявили, что она поцарапала их автомобиль своей машиной. Тогда они начали требовать от нее 500 евро в качестве возмещения ущерба», - рассказывает Инна Тоатер, руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского округа Пыхьяской префектуры. По ее словам, румыны, которые в Виймси требовали деньги от дамы, были задержаны и депортированы, пишет Elu24.
«Я сказала ему, что он ничего не получит, и я собираюсь вызвать полицию», - рассказывает Тийна о пугающей ситуации у магазина Grossi в Виймси, когда смуглый мужчина на автомобиле с иностранными номерами пытался вымогать крупную сумму денег у пожилой женщины.
«Я пошла в магазин Grossi в Виймси. Заметила, что несколько темнокожих мужчин подошли к машине и начали нервно дергаться. Интуиция подсказала мне, что что-то не так, и я решила остаться и посмотреть», - начинает Тийна, которая сделала предупреждающий пост в группе Viimsilased в Facebook.
Описывая ситуацию, она добавила, что затем один из мужчин подошел к машине, в которой сидела пожилая женщина, и начал нервно размахивать руками. «В конце концов, даму вытащили из машины и направились к машине темнокожих мужчин. Мгновение спустя женщина начала открывать свой кошелек», - говорит Тийна, почувствовавшая в тот, что пора вмешаться.
Тийна смело подошла к женщине и спросила, нужна ли ей помощь. По словам женщины, мужчины обвинили ее в том, что она поцарапала их машину, за что потребовали 500 евро. «Я сказала ей, что нельзя просто так отдавать деньги», - говорит Тийна, добавляя, что мужчине, конечно же, не понравилось ее вмешательство и он потребовал, чтобы она ушла.
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Мужчинам было приказано покинуть Эстонию
В четверг около 10 часов внимательный полицейский, у которого был выходной, заметил на Пярнуском шоссе темно-зеленый Mercedes-Benz, в котором сидели двое мужчин, похожих на людей, подозреваемых в совершении преступления. Отреагировав на информацию, полиция остановила транспортное средство в районе Саку и выяснила, что это были мужчины из Румынии, которые недавно пытались обмануть пожилую женщину в Виймси. Мужчин доставили в участок, где им приказали покинуть Эстонию и запретили въезд в Эстонию на три года. Мужчина, пытавшийся выманить у женщины на деньги, также был оштрафован на 950 евро.
Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского округа Пыхьяской префектуры Инна Тоатер рассказала, что мужчины использовали гнусную уловку, чтобы выманить деньги у пожилой женщины. «Они подошли к пожилой женщине и заявили, что она поцарапала их автомобиль своей машиной. Тогда с дамы стали требовать 500 евро в качестве возмещения ущерба. К счастью, вмешалась женщина, ставшая свидетельницей происшествия, и сообщила о агрессивно настроенных мужчинах в полицию. К сожалению, мужчины скрылись с места происшествия до приезда полиции», - рассказала сотрудница полиции.
«Большое спасибо внимательной гражданке, которая в тот день пришла на помощь другому человеку и сразу сообщила о ситуации в полицию. К сожалению, мы видим, что летом на наших дорогах, улицах и парковках гуляет больше людей с недобрыми намерениями. Если раньше мошенники под разными предлогами предлагали людям кухонные принадлежности, то теперь они изменили тактику и пытаются обвинить людей в том, что они стали причиной аварии», - сказала Тоутер, добавив, что вызывает беспокойство агрессивное поведение мошенников, которые после передачи товара начинали требовать у людей деньги и даже заходили к людям в дома или отвозили их в отделения банков, чтобы получить часть денег.
Полиция не может запретить продажу таких предметов, особенно если человек принимает или покупает предмет добровольно. «Однако мы рекомендуем покупать товары у определенных предпринимателей, потому что покупка товаров у незнакомых людей не дает покупателю никаких гарантий относительно качества товара. Также не уместно принимать подарки от незнакомцев. Мы обязательно вмешиваемся в тех случаях, когда мошенники проявляют агрессию и человек чувствует беспокойство, или когда они начинают требовать деньги от людей путем мошенничества. В дальнейшем просим Вас незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных лицах и транспортных средствах», - заключила сотрудница полиции.