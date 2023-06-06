ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пугающая ситуация около магазина Grossi в Виймси заставила местную жительницу вмешаться: думала, он меня прибьет

«Я пошла в магазин Grossi в Виймси. Заметила, что несколько темнокожих мужчин подошли к машине и начали нервно дергаться. Интуиция подсказала мне, что что-то не так, и я решила остаться и посмотреть», - начинает Тийна, которая сделала предупреждающий пост в группе Viimsilased в Facebook.

Описывая ситуацию, она добавляет, что затем один из мужчин подошел к машине, в которой сидела пожилая женщина, и начал нервно размахивать руками. «В конце концов, даму вытащили из машины и направились к машине темнокожих мужчин. Мгновение спустя женщина начала открывать свой кошелек», - говорит Тийна, почувствовавшая в тот, что пора вмешаться.