«Я сказала ему, что он ничего не получит, и я собираюсь вызвать полицию», - рассказывает Тийна о пугающей ситуации у магазина Grossi в Виймси, когда смуглый мужчина на автомобиле с иностранными номерами пытался вымогать крупную сумму денег у пожилой женщины, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пугающая ситуация около магазина Grossi в Виймси заставила местную жительницу вмешаться: думала, он меня прибьет
«Я пошла в магазин Grossi в Виймси. Заметила, что несколько темнокожих мужчин подошли к машине и начали нервно дергаться. Интуиция подсказала мне, что что-то не так, и я решила остаться и посмотреть», - начинает Тийна, которая сделала предупреждающий пост в группе Viimsilased в Facebook.