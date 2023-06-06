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ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пугающая ситуация около магазина Grossi в Виймси заставила местную жительницу вмешаться: думала, он меня прибьет

Анналийза Кёсс
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Фото: Erakogu

«Я сказала ему, что он ничего не получит, и я собираюсь вызвать полицию», - рассказывает Тийна о пугающей ситуации у магазина Grossi в Виймси, когда смуглый мужчина на автомобиле с иностранными номерами пытался вымогать крупную сумму денег у пожилой женщины, пишет Elu24.

«Я пошла в магазин Grossi в Виймси. Заметила, что несколько темнокожих мужчин подошли к машине и начали нервно дергаться. Интуиция подсказала мне, что что-то не так, и я решила остаться и посмотреть», - начинает Тийна, которая сделала предупреждающий пост в группе Viimsilased в Facebook.

Описывая ситуацию, она добавляет, что затем один из мужчин подошел к машине, в которой сидела пожилая женщина, и начал нервно размахивать руками. «В конце концов, даму вытащили из машины и направились к машине темнокожих мужчин. Мгновение спустя женщина начала открывать свой кошелек», - говорит Тийна, почувствовавшая в тот, что пора вмешаться.

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