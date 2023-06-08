Расследование дела о загоревшемся на Ярвевана-теэ автомобиле завершено

«Я помог этому человеку погасить огонь. Все было как в кино!» - говорит один из участников дорожного движения, который утром 20 февраля заметил мужчину, выпрыгнувшего из горящей машины на Ярвевана-теэ, пишет Elu24. Храбрый водитель спас мужчину от гибели в огне. «Он сильно пострадал, но выжил. Я думаю, все будет хорошо!»
Полиция закрыла уголовное дело, поскольку собранные улики не позволили установить происхождение пожара. "На основании собранных улик нет оснований подозревать преступление, поэтому дело было закрыто", - сказала Бритта Сепп, руководитель отдела коммуникаций Департамента полиции и погранохраны.
Около 7.30 утра 20 февраля на Ярвевана-теэ в Таллинне проезжающие мимо заметили горящий автомобиль и убегающего от него объятого пламенем водителя. По словам одного из очевидцев, машина горела изнутри.
«Для меня казалось совершенно невероятным, что по встречной едет горящая машина. Это не нормально!» - удивляется он. Наблюдательный водитель остановился, прежде чем поравняться с горящей машиной. «Я включил аварийную сигнализацию и вышел из машины. При этом из той горящей машины выпрыгнул мужчина. Но его машина продолжала движение».
Читайте подробнее о том, как проезжающий мимо помог потушить человека, выпрыгнувшего из горящего автомобиля во время движения:
Водитель, спасший от смерти горящего человека на Ярвевана-теэ: все было как в кино, тушил огонь снегом