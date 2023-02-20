«Я помог этому человеку погасить огонь. Все было как в кино!» – говорит один из участников дорожного движения, который сегодня утром заметил мужчину, выпрыгнувшего из горящей машины на Ярвевана-теэ, пишет Elu24. Храбрый водитель спас мужчину от гибели в огне. «Он сильно пострадал, но выжил. Я думаю, все будет хорошо!»
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Водитель, спасший от смерти горящего человека на Ярвевана-теэ: все было как в кино, тушил огонь снегом
Водитель, спасший от смерти горящего человека на Ярвевана-теэ: все было как в кино, тушил огонь снегом
В понедельник около 8:00 участники дорожного движения заметили на Ярвевана-теэ в Таллинне горящий автомобиль и неподалеку от него – охваченного пламенем водителя. «Когда я еду по утрам на работу, я всегда в первую очередь задумываюсь о том, как я вообще проехал, потому что я всегда такой зомби, прежде чем выпью кофе. Глаза почти закрыты. Но вдруг я увидел, что мне навстречу едет горящая машина. Интересно, я все еще сплю?» – говорит Пеэтер (имя изменено, известно редакции), который этим утром спас от смерти горящего человека.