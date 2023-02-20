Пн, 20.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Водитель, спасший от смерти горящего человека на Ярвевана-теэ: все было как в кино, тушил огонь снегом

Крислин Метсанурм Александра Юрман
Водитель, спасший от смерти горящего человека на Ярвевана-теэ: все было как в кино, тушил огонь снегом
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
На Ярвевана-теэ загорелся автомобиль.
На Ярвевана-теэ загорелся автомобиль. Фото: Sander Saarm

«Я помог этому человеку погасить огонь. Все было как в кино!» – говорит один из участников дорожного движения, который сегодня утром заметил мужчину, выпрыгнувшего из горящей машины на Ярвевана-теэ, пишет Elu24. Храбрый водитель спас мужчину от гибели в огне. «Он сильно пострадал, но выжил. Я думаю, все будет хорошо!»

В понедельник около 8:00 участники дорожного движения заметили на Ярвевана-теэ в Таллинне горящий автомобиль и неподалеку от него – охваченного пламенем водителя. «Когда я еду по утрам на работу, я всегда в первую очередь задумываюсь о том, как я вообще проехал, потому что я всегда такой зомби, прежде чем выпью кофе. Глаза почти закрыты. Но вдруг я увидел, что мне навстречу едет горящая машина. Интересно, я все еще сплю?» – говорит Пеэтер (имя изменено, известно редакции), который этим утром спас от смерти горящего человека.

По словам проезжавшего мимо мужчины, машина горела изнутри. «Для меня казалось совершенно невероятным, что по встречной едет горящая машина. Это не нормально!» – удивляется он. Наблюдательный водитель остановился, прежде чем поравняться с горящей машиной. «Я включил аварийную сигнализацию и вышел из машины. При этом из той горящей машины выпрыгнул мужчина. Но его машина продолжала движение».

Ключевые слова
Наверх