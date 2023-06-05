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Эстонская светская львица наотрез отказалась брать фамилию мужей: что думают другие звезды?

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
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Кристина Геродес, Мария Юферева-Скуратовски, Диана Томсон
Кристина Геродес, Мария Юферева-Скуратовски, Диана Томсон Фото: фотоколлаж

Статья эстонской писательницы Маарьи Кангро о надобности смены фамилии при заключении брака заставила пользователей Сети встрепенуться. В соцсетях были бурные обсуждения, свое мнение по данному вопросу высказала также журналист издания Elu24 Анналийза Кёсс. Что думают о смене фамилии другие эстонские знаменитости? Разберем три примера: политик, которая оставила свою фамилию, но взяла фамилию мужа через дефис, модель, которая отказалась от своей фамилии, и светская львица, ничего не менявшая при замужестве. 

Модель и певица Диана Томсон (Хапрова)

Диана Томсон стала известна эстонской публике еще с фамилией Хапрова, но потом она вышла замуж, а сейчас уже готовится подарить ребенка радостному мужу. Мы спросили у нее, что она думает, чью фамилию должна носить женщина после брака и почему она взяла фамилию супруга. 

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