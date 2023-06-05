Эстонская светская львица наотрез отказалась брать фамилию мужей: что думают другие звезды?

Статья эстонской писательницы Маарьи Кангро о надобности смены фамилии при заключении брака заставила пользователей Сети встрепенуться. В соцсетях были бурные обсуждения, свое мнение по данному вопросу высказала также журналист издания Elu24 Анналийза Кёсс. Что думают о смене фамилии другие эстонские знаменитости? Разберем три примера: политик, которая оставила свою фамилию, но взяла фамилию мужа через дефис, модель, которая отказалась от своей фамилии, и светская львица, ничего не менявшая при замужестве.