Статья эстонской писательницы Маарьи Кангро перевела общение пользователей соцсети Фейсбук на новый уровень. В своем материале она написала о том, почему женщины должны брать фамилию мужа. Но под постом посыпались рассуждения о том, какую фамилию должны носить дети?
ДИСКУССИЯ ⟩ Должны ли эстонские женщины брать фамилию мужа? Что делать, если она русская, и как быть с детьми?
В колонке, опубликованной в культурном журнале Sirp, писательница и переводчица Маарья Кангро, аспирантка факультета культурологии Таллиннского университета, пишет, что с раннего детства ее озадачивал и пугал обычай, согласно которому женщины, выходя замуж, берут фамилии своих мужей.
«Когда я представляла себе другую фамилию после своего имени, мне было ужасно стыдно - это было бы похоже на капитуляцию, знак того, что я не могу справиться с тем, чтобы быть самой собой, что я не единое целое, а получеловек», - пишет Кангро.
Она спрашивает: почему так много женщин до сих пор воспринимают этот патриархальный обычай как должное, и обязательно ли общим знаменателем должна быть мужская фамилия?
Кангро также разместила ссылку на ту же колонку на своей стене в Facebook, где дискуссия перешла на новый уровень - чью фамилию дать ребенку?
«Это не такой простой вопрос», - отвечает Кангро, объясняя, что, например, у испанцев две фамилии, но следующее поколение также наследует фамилию отца своей матери.
«Вообще я считаю, что справедливее было бы использовать женскую фамилию, потому что женщине приходится прикладывать больше усилий хотя бы во время беременности и родов, но если ребенка воспитывает мужчина (или в неполной семье), то, конечно, это мужская фамилия. Самое абсурдное, если ребенок будет носить фамилию родителя, который отказался от ребенка», - говорит писательница.
Андрес, напротив, считает, что решение о выборе фамилии должна принимать женщина. «Дважды в советское время мне приходилось иметь дело с ЗАГСом, и всегда было три варианта: женщина может взять фамилию мужа, женщина может оставить свою собственную фамилию, или новая фамилия может быть дефисной комбинацией двух фамилий. Всё это решают сами молодожены, а не государство», - говорит он, добавляя, что, по его мнению, это очень сложный вопрос, поскольку довольно часто ребенку дают фамилию отца, а не матери.
Кангро, однако, не согласна с тем, что это пустяковое дело. По ее мнению, факты очень красноречивы. «У некоторых моих друзей действительно есть ребенок с фамилией матери - это вполне справедливо», - говорит она.
Андрес добавляет, что «не нужно ломать все традиции, они развивались в своем историческом контексте».
МНЕНИЕ
У этой писательницы свое мнение на тему этих двух вопросов: брать ли фамилию мужа и чья фамилия должна быть у детей.
Поскольку в нашей семье всё было наоборот, т.е. дети рождались до брака, первым делом нужно было решить вопрос с фамилиями детей.
Поскольку у моего мужа русская фамилия, мы еще до рождения детей и задолго до свадьбы договорились, что, выйдя замуж, я не буду добровольно брать на себя русское происхождение, которое, казалось бы, должно было сопутствовать этой фамилии. Муж согласился, но тоже не хотел брать мою фамилию.
Это вполне естественно распространялось и на детей, поэтому в самом начале нашей совместной жизни было принято решение, что если мы поженимся и у нас будут дети, то он оставит свою фамилию, я - свою, а дети будут носить мою фамилию.
Так оно и вышло, и ни у меня, ни у моего мужа, ни у наших детей не было никаких проблем с моей фамилией. Так что мы счастливо живем вместе с разными фамилиями, независимо от того, что думают другие. Решение было быстрым и разумным, и поскольку решение было окончательным с самого начала, после этого не было никаких трений.
Пусть каждый из нас выбирает ту фамилию, с которой ему комфортно!