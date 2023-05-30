ДИСКУССИЯ ⟩ Должны ли эстонские женщины брать фамилию мужа? Что делать, если она русская, и как быть с детьми?

Кангро, однако, не согласна с тем, что это пустяковое дело. По ее мнению, факты очень красноречивы. «У некоторых моих друзей действительно есть ребенок с фамилией матери - это вполне справедливо», - говорит она.

Андрес добавляет, что «не нужно ломать все традиции, они развивались в своем историческом контексте».

МНЕНИЕ

У этой писательницы свое мнение на тему этих двух вопросов: брать ли фамилию мужа и чья фамилия должна быть у детей.

Поскольку в нашей семье всё было наоборот, т.е. дети рождались до брака, первым делом нужно было решить вопрос с фамилиями детей.

Поскольку у моего мужа русская фамилия, мы еще до рождения детей и задолго до свадьбы договорились, что, выйдя замуж, я не буду добровольно брать на себя русское происхождение, которое, казалось бы, должно было сопутствовать этой фамилии. Муж согласился, но тоже не хотел брать мою фамилию.

Это вполне естественно распространялось и на детей, поэтому в самом начале нашей совместной жизни было принято решение, что если мы поженимся и у нас будут дети, то он оставит свою фамилию, я - свою, а дети будут носить мою фамилию.

Так оно и вышло, и ни у меня, ни у моего мужа, ни у наших детей не было никаких проблем с моей фамилией. Так что мы счастливо живем вместе с разными фамилиями, независимо от того, что думают другие. Решение было быстрым и разумным, и поскольку решение было окончательным с самого начала, после этого не было никаких трений.

Пусть каждый из нас выбирает ту фамилию, с которой ему комфортно!