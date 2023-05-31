Из-за доноса Данила Козловский не будет играть в театре

Он объявил об этом после того, как московская прокуратура заподозрила российского актера в «дискредитации» армии из-за доноса на антивоенный пост в инстаграме, сообщает Meduza.

Козловский работает в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге, входящем в Союз театров Европы. После доноса на актера театр шесть дней простоял опечатанным из-за проверки Роспотребнадзора. Спектакли с участием актера отменены. Впрочем, российские власти наблюдают за действиями Данилы Козловского уже давно: В России требуют отменить все спектакли с Данилой Козловским