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Из-за доноса Данила Козловский не будет играть в театре

Limon.ee
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Данила Козловский.
Данила Козловский. Фото: Hannibal Hanschke

Данила Козловский ушел в творческий отпуск до конца 2023 года.

Он объявил об этом после того, как московская прокуратура заподозрила российского актера в «дискредитации» армии из-за доноса на антивоенный пост в инстаграме, сообщает Meduza.

Козловский работает в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге, входящем в Союз театров Европы. После доноса на актера театр шесть дней простоял опечатанным из-за проверки Роспотребнадзора. Спектакли с участием актера отменены. Впрочем, российские власти наблюдают за действиями Данилы Козловского уже давно: В России требуют отменить все спектакли с Данилой Козловским

Последний год в России пристально следят за высказываниями и передвижениями звезд шоу-бизнеса. Многие из них уже лишись работы.

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