В России требуют отменить все спектакли с Данилой Козловским

Последний год в России пристально следят за высказываниями и передвижениями звезд шоу-бизнеса, пишет Woman. Многие из них уже лишись работы.
Чем стал неугоден актер? Ода Валентина – дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой – после расставания родителей осталась в Америке с матерью. Именно поэтому актер часто летает за океан. При любой удобной возможности звезда фильма «Легенда №17» сразу же берет билет на самолет, чтобы увидеться с ребенком.
«Как только у меня появляется время, я лечу туда на несколько недель, хоть на четыре дня. Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня», – признавался актер.
За прошедший год актер не раз летал к дочери в Америку, последние билеты брал пару месяцев назад – на день рождения Оды Валентины. Девочке исполнилось три года.
Из-за этих перелетов теперь карьера артиста в России под угрозой. Депутаты российской Госдумы призвали отменить спектакли с участием Данилы Козловского. Свое официальное обращение с требованием они направили в Министерство культуры РФ.
«Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации (Так в России называют войну против Украины – прим. ред.). Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», – процитировал чиновника Дмитрия Гусева Телеграм-канал SHOT.
Сам Данила Козловский эти новости пока не комментирует. Сейчас актер находится в России. Недавно его видели в Москве на одном из светских мероприятий, куда он пришел вместе со своей возлюбленной, актрисой Оксаной Акиньшиной.