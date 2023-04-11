В России требуют отменить все спектакли с Данилой Козловским

Чем стал неугоден актер? Ода Валентина – дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой – после расставания родителей осталась в Америке с матерью. Именно поэтому актер часто летает за океан. При любой удобной возможности звезда фильма «Легенда №17» сразу же берет билет на самолет, чтобы увидеться с ребенком.

«Как только у меня появляется время, я лечу туда на несколько недель, хоть на четыре дня. Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня», – признавался актер.

За прошедший год актер не раз летал к дочери в Америку, последние билеты брал пару месяцев назад – на день рождения Оды Валентины. Девочке исполнилось три года.

Из-за этих перелетов теперь карьера артиста в России под угрозой. Депутаты российской Госдумы призвали отменить спектакли с участием Данилы Козловского. Свое официальное обращение с требованием они направили в Министерство культуры РФ.

«Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации (Так в России называют войну против Украины – прим. ред.). Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», – процитировал чиновника Дмитрия Гусева Телеграм-канал SHOT.