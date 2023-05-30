«ПОХОРОШЕЛИ В ИЗГНАНИИ» ⟩ 46-летний Галкин показал свежее селфи с 74-летней Пугачевой

После каждого нового снимка Аллы Пугачевой, россияне впадают в истерику и стараются побольней задеть ее. Сограждане высмеивают звезду за «неузнаваемое лицо» и продолжают критиковать из-за предательства родины. После того как знаменитость появилась на концерте группы «Машина времени» в Израиле, ее захейтили за желание выглядеть моложе своих лет. Супруг 74-летней артистки Максим Галкин усугубил ситуацию свежим фото.