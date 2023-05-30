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«ПОХОРОШЕЛИ В ИЗГНАНИИ» ⟩ 46-летний Галкин показал свежее селфи с 74-летней Пугачевой

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Konstantin Sednev

Шоумен Максим Галкин 29 мая разместил в Instagram новое фото, на котором запечатлен вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой. 

После каждого нового снимка Аллы Пугачевой, россияне впадают в истерику и стараются побольней задеть ее. Сограждане высмеивают звезду за «неузнаваемое лицо» и продолжают критиковать из-за предательства родины. После того как знаменитость появилась на концерте группы «Машина времени» в Израиле, ее захейтили за желание выглядеть моложе своих лет. Супруг 74-летней артистки Максим Галкин усугубил ситуацию свежим фото.

46-летний шоумен оставил публикацию без комментариев, добавив два изображения сердца. На фото он позирует в черной футболке, а его 74-летняя жена в белом наряде. Однако россияне сразу же принялись комментировать пост и унижать артистов. На защиту пришли их преданные фанаты: «Похорошели в изгнании».

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