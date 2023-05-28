ВИДЕО ⟩ «Что с ней не так?» Истощенная Пугачева вышла на сцену на концерте Макаревича в Израиле

Певица Алла Пугачева посетила концерт группы «Машины времени» в Израиле. В фан-группах артистки в соцсетях появились видео, на которых она стоит на сцене в обнимку с участниками коллектива Андреем Макаревичем и Александром Кутиковым. На своей странице в Instagram Пугачева поздравила группу с днем рождения.

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» — написала она.

Артистка также поделилась роликами, на которых она вместе с залом подпевает припев хита группы «Поворот». Многие поклонники отметили, что Пугачева плохо выглядит. 74-летняя Алла Борисовна вышла на сцену в белой блузе А-образного силуэта и такого же цвета брюках. Волосы Примадонна собрала в замысловатый пучок и украсила его шиньоном. Певица не стала наносить макияж и появилась перед поклонниками мертвенно-бледная. Видны на ее лице и следы многочисленных пластических операций. Стоит отметить, на сцену Примадонна взобралась не без помощи посторонних - музыканты и помощники ринулись к Пугачевой, чтобы помочь ей выйти к зрителям. «Что с ней не так?» - спрашивают люди в соцсетях. «Просто возраст», - заступаются за Примадонну поклонники.

Пугачева уехала из России в середине 2022 года вслед за мужем - юмористом Максимом Галкиным. Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы своих детей, 9-летних Гарри и Лизы, из школы. Сейчас они учатся в русско-еврейской школе в Израиле. Затем Пугачева прилетала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина.