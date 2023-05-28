ВИДЕО ⟩ «Уже третье авто»: в Таллинне стало популярно гонять по встречке?

Совсем недавно видео дрифтующего автомобиля, снятое на дороге возле торгового центра «Юлемисте», взбудоражило интернет. Теперь участники дорожного движения в столице заметили еще две ситуации, произошедшие в выходные дни, когда водители попали во встречный поток.
«В Юлемисте все стабильно», - иронизирует в социальных сетях водитель, направляющийся в воскресенье утром в ту сторону. Пост проиллюстрирован записью с видеорегистратора, на которой белый автомобиль спокойно едет по встречной полосе далеко от дороги, по которой он должен ехать в соответствии с правилами дорожного движения.
На видео видно, что этот момент произошел около 10 утра в воскресенье, 28 мая. В комментарии человек, разместивший видео, отмечает, что, по его мнению, за рулем был пожилой человек.
Это не единственное видео, где засняли автомобиль на встречной полосе в эти выходные. Похожие кадры появились в группе «EZ-дуны!».
«Третья машина за неделю едет не в том направлении? Одна ехала в неправильном направлении на кольцевой развязке Юри. Удивительно, что нет видеозаписи», - прокомментировал ситуацию сегодня утром житель Нымме.
И действительно, еще одну похожую ситуацию можно найти в той же группе Facebook. На видеоролике, опубликованном вчера в полночь, видно, как по дороге Ярвевана несется по встречке автомобиль.
Автор рассказывает, что другие водители пытались сигналить фарами ошибающемуся водителю. В комментариях к посту автор видео говорит, что на перекрестке Юлемисте автомобиль повернул в обратном направлении. «Снимал в субботу и никому не сообщил», - сказала Elu24 автор видео Марго.
«В течение вчерашнего дня в полицию не поступало сигналов по поводу автомобиля, двигавшегося во встречном направлении по дороге Ярвевана», - подтвердила пресс-секретарь PPA Ану Вилльманн, отметив, что, возможно, участники дорожного движения просто не сообщили о встречном автомобиле.
«Когда сидишь на светофоре, разговаривая по телефону, а все уже движутся по соседней полосе, у некоторых водителей может помутиться в голове», - сказала таллиннка Марго, которая ездит по столичным дорогам, предположив причину, по которой водители в районе Юлимисте часто оказываются на встречной полосе.
Хотя полиция не была в курсе ситуации в субботу утром, было отмечено, что подобный инцидент произошел ночью на дороге Ярвевана. «Вчера, примерно за двадцать минут до полуночи, в полицию поступило сообщение о том, что по Ярвевана в направлении Мустамяэ движется по встречной полосе автомобиль. Полицейский патруль отреагировал на сообщение, но не обнаружил описанного автомобиля», - сказала пресс-секретарь PPA Вилльманн.