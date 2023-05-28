ВИДЕО ⟩ «Уже третье авто»: в Таллинне стало популярно гонять по встречке?

«В Юлемисте все стабильно», - иронизирует в социальных сетях водитель, направляющийся в воскресенье утром в ту сторону. Пост проиллюстрирован записью с видеорегистратора, на которой белый автомобиль спокойно едет по встречной полосе далеко от дороги, по которой он должен ехать в соответствии с правилами дорожного движения.

На видео видно, что этот момент произошел около 10 утра в воскресенье, 28 мая. В комментарии человек, разместивший видео, отмечает, что, по его мнению, за рулем был пожилой человек.

Это не единственное видео, где засняли автомобиль на встречной полосе в эти выходные. Похожие кадры появились в группе «EZ-дуны!».

«Третья машина за неделю едет не в том направлении? Одна ехала в неправильном направлении на кольцевой развязке Юри. Удивительно, что нет видеозаписи», - прокомментировал ситуацию сегодня утром житель Нымме.

И действительно, еще одну похожую ситуацию можно найти в той же группе Facebook. На видеоролике, опубликованном вчера в полночь, видно, как по дороге Ярвевана несется по встречке автомобиль.

Автор рассказывает, что другие водители пытались сигналить фарами ошибающемуся водителю. В комментариях к посту автор видео говорит, что на перекрестке Юлемисте автомобиль повернул в обратном направлении. «Снимал в субботу и никому не сообщил», - сказала Elu24 автор видео Марго.