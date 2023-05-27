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ФОТО ⟩ Топ-модель «послала» Путина на красной дорожке в Каннах: ее пытались прогнать

Limon.ee
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Алина Байкова в футболке Fuck you Putin на Каннском кинофестивале.
Алина Байкова в футболке Fuck you Putin на Каннском кинофестивале. Фото: SYSPEO/SIPA

Украинская модель Алина Байкова решила привлечь мир к войне в Украине во время Каннского кинофестиваля. Для этого девушка вышла на красную дорожку в футболке с надписью «Fuck you Putin». 

Одежда Алины Байковой была в цветах украинского флага. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все увидеть ее «обращение» к российскому президенту Владимиру Путину, ее сразу обступили охранники.

Фото: Valery Hache

Охранники мероприятия заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески прикрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели этого.

Фото: Alec Michael

Они не давали Алине Байковой свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто. Но Алина не оставляла попыток донести миру свое послание. Добавим, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча «Старый дуб». А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian

На Каннском фестивале украинцы пытались напомнить миру о войне. В частности, ранее мы сообщали, что украинская блоггер Илона Чернобай вышла на красную дорожку в желто-синем платье, которую публично облила искусственной кровью.

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