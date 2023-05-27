ФОТО ⟩ Топ-модель «послала» Путина на красной дорожке в Каннах: ее пытались прогнать

Одежда Алины Байковой была в цветах украинского флага. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все увидеть ее «обращение» к российскому президенту Владимиру Путину, ее сразу обступили охранники.

Фото: Valery Hache

Охранники мероприятия заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески прикрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели этого.

Фото: Alec Michael

Они не давали Алине Байковой свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто. Но Алина не оставляла попыток донести миру свое послание. Добавим, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча «Старый дуб». А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian