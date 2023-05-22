ВИДЕО ⟩ «Люди не должны забывать о нас!» На Каннском кинофестивале украинка облила себя красной краской

Это произошло перед показом фильма «Кислота» французского режиссера Жюста Филиппо в то время, когда другие гости показа также проходили по красной дорожке, пишет Daily Mail.

После того как украинка Илона Чернобай облила себя краской, к ней подбежал человек в костюме и за руки потащил вниз по лестнице. Там к нему присоединились другие мужчины и женщина в костюмах. Они увели украинку в сторону от красной дорожки.

Фото: CHRISTOPHE SIMON

«Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине! Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всем мировым СМИ! Люди не должны забывать о нас! Акция была в поддержку оккупированных территорий и людей, которые там проживают», - написала Чернобай.

Она отметила, что после этого ей запрещен вход на кинофестиваль, хотя там присутствуют представители страны-агрессора, пишет Gordonua.