Вечером 21 мая на красной дорожке Каннского кинофестиваля украинка Инна Чернобай появилась в сине-желтом платье, после чего облила себя красной краской, которую пронесла в лифе наряда. Соответствующее видео она опубликовала 22 мая на своей странице в Instagram.
ВИДЕО ⟩ «Люди не должны забывать о нас!» На Каннском кинофестивале украинка облила себя красной краской
Это произошло перед показом фильма «Кислота» французского режиссера Жюста Филиппо в то время, когда другие гости показа также проходили по красной дорожке, пишет Daily Mail.
После того как украинка Илона Чернобай облила себя краской, к ней подбежал человек в костюме и за руки потащил вниз по лестнице. Там к нему присоединились другие мужчины и женщина в костюмах. Они увели украинку в сторону от красной дорожки.
«Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине! Я очень рада, что мой поступок разлетелся по всем мировым СМИ! Люди не должны забывать о нас! Акция была в поддержку оккупированных территорий и людей, которые там проживают», - написала Чернобай.
Она отметила, что после этого ей запрещен вход на кинофестиваль, хотя там присутствуют представители страны-агрессора, пишет Gordonua.
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось 16 мая. Церемония закрытия запланирована на 27 мая. Председателем жюри является шведский кинорежиссер Рубен Остлунд.