ГАЛЕРЕЯ ⟩ Русалки, лешие, водяные: в Таллинне ожила украинская «Мавка»

Создатели спектакля постаралась воплотить замысел, который заложен в произведении украинской писательницы Леси Украинки. Снимать «Мавку» в Эстонию приехал режиссер из Израиля Михаил Краменко - многократный лауреат премии Израильской театральной академии за лучшую сценографию.

В сюжете «Мавка. Песня леса» - любовная история, возникшей на границе двух миров - мира людей и мира обитателей леса. Спектакль проходит на трех языках: действие происходит на русском, песни исполняются на украинском, а на эстонском языке разговаривают духи природы. Воплощают их в спектакле профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской Цирковой студии Folie.

Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.