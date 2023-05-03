РЕПОРТАЖ ⟩ Украинская Мавка будет летать в эстонском лесу: смотрите, как Русский театр готовится к громкой летней премьере

Летний спектакль Русского театра развернется на живописных пейзажах Эстонского национального музея под открытым небом. Сам спектакль пройдет на трех языках: действие будет происходить на русском, песни будут исполняться на украинском, а на эстонском языке будут разговаривать духи природы. Воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской Цирковой студии Folie.

Режиссер спектакля «Мавка. Лесная песня» Михаил Краменко: «Это сказочная феерия. Сюжет рассказывает о столкновении двух миров – людского и мира тех, кого мы называем нелюди. При этом нелюди – это не то, во что мы вносим отрицательные коннотации. Это другой мир, и эти два мира настолько разные, что при их соприкосновении рождается искра. Это искра любви между Мавкой, которая приходит из леса, и Лукашем – парнем из мира людей».

Но это лишь сюжетное описание постановки, суть в ней намного глубже. По словам режиссера, эта история прежде всего о нашем восприятии чуждого и чужого, насколько мы готовы это принимать, готовы ли мы предать своих ради любви, сможем ли пожертвовать всем, что у нас есть, ради семьи. «Несмотря на то, что в этом спектакле многие будут совершать поступки, которые мы считаем недобрыми, там нет отрицательных персонажей – каждый борется за свою правду», – говорит Михаил Краменко.