Первый показ спектакля намечен на 25 мая, а сейчас полным ходом идут репетиции, шьются десятки костюмов, оттачиваются цирковые номера. Мы заглянули на первые пробы грима и ярких нарядов для летней премьеры Русского театра «Мавка. Лесная песня». Смотрите ВИДЕО!
РЕПОРТАЖ ⟩ Украинская Мавка будет летать в эстонском лесу: смотрите, как Русский театр готовится к громкой летней премьере
Летний спектакль Русского театра развернется на живописных пейзажах Эстонского национального музея под открытым небом. Сам спектакль пройдет на трех языках: действие будет происходить на русском, песни будут исполняться на украинском, а на эстонском языке будут разговаривать духи природы. Воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской Цирковой студии Folie.
В основу этой фантастическо-романтической истории взято произведение украинской писательницы Леси Украинки. Снимать спектакль в Эстонию приехал режиссер из Израиля Михаил Краменко – многократный лауреат премии Израильской театральной академии за лучшую сценографию. Говорит, что получиться должно ярко, красочно и красиво.
Режиссер спектакля «Мавка. Лесная песня» Михаил Краменко: «Это сказочная феерия. Сюжет рассказывает о столкновении двух миров – людского и мира тех, кого мы называем нелюди. При этом нелюди – это не то, во что мы вносим отрицательные коннотации. Это другой мир, и эти два мира настолько разные, что при их соприкосновении рождается искра. Это искра любви между Мавкой, которая приходит из леса, и Лукашем – парнем из мира людей».
Костюмы для «Мавки», истории, чем-то похожей на «Аватар», но только с восточно-славянскими мотивами, создавала Валентина Зачиняева из Латвии. Получилось оригинально и завораживающе. Завершает образ фантазийный грим.
Но это лишь сюжетное описание постановки, суть в ней намного глубже. По словам режиссера, эта история прежде всего о нашем восприятии чуждого и чужого, насколько мы готовы это принимать, готовы ли мы предать своих ради любви, сможем ли пожертвовать всем, что у нас есть, ради семьи. «Несмотря на то, что в этом спектакле многие будут совершать поступки, которые мы считаем недобрыми, там нет отрицательных персонажей – каждый борется за свою правду», – говорит Михаил Краменко.
Основа спектакля – восточно-славянская мифология. Леся Украинка писала ее по украинским мифам. «Это мифы тех времен, когда лес был един. Лес простирался от Черного моря до Норвегии.
Это некая предыстория всего человечества, связывающая Эстонию, Украину, Беларусь в единый огромный лес», – говорит режиссер.
Он добавляет, что все песни в спектакле будут звучать на украинском языке – языке оригинала. Чтобы сохранить красоту и аутентичность произведения, ведь автор кропотливо собирал эти тексты по украинским деревням.
Главную роль лесной чаровницы Мавки досталась Эрике Бабяк. Актриса заверяет, что зрителей ждет не только захватывающий сюжет, но и спецэффекты.
«Люди из цирка будет творить чудеса. Мне предстоит проделывать трюки, над которыми еще придется поработать. Будет магия», – обещает Эрика Бабяк.
Она не может раскрывать всех секретов постановки, но признается, что даже будет летать.
Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.
Премьера спектакля «Мавка. Песня леса» состоится 25 мая. И хотя спектакль будет проходить под открытым небом, зрителям не стоит опасаться капризов эстонской погоды – для них подготовят специальный навес.