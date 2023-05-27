Алла Пугачева поддержала «Раша, гудбай»: Данилко рассказал о реакции Примадонны на его хит

Впрочем, даже в те времена у Андрея нашлись поклонники, в том числе народная артистка СССР Алла Пугачева, пишут Fakty.

Как рассказал сам исполнитель, после того, как он исполнил на «Евровидении» скандальную песню со словами «лаша, тумбай», против него вооружились многие артисты. Но Пугачева помогла ему остаться в индустрии и поддержала проделку против россиян - она считала его замысел смешным и остроумным.

«Когда мы вышли на сцену, все поразило публику - начальников на телевидении, журналистов. Я для них был своеобразной Бабой-Ягой. Пугачева не могла действовать иначе, она вступилась за меня, потому что это было в ее стиле», - заявил певец.