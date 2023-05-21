ФОТО ⟩ «Спасибо, Таллинн!» Группа Måneskin поделилась впечатлениями от концерта

«32 концерта, три месяца и 24 города - наш европейский тур Loud Kids подошел к концу», - сказал солист группы. Участники группы Måneskin, которые в пятницу вечером отыграли яркий концерт на Unibet Arena в Таллинне, поделились впечатлениями в Instagram.

«Спасибо тебе, Таллинн, за то, что ты стал лучшей аудиторией для завершения тура», - хвалят музыканты эстонскую публику за то, что она пришла, а также благодарят каждого человека в каждом городе, который сделал для них этот тур таким удивительным.

Итальянская рок-группа начнет свое мировое турне в сентябре, сначала в Европе, а затем в США, Мексике, Японии и других странах.

Что думает о концерте эстонская публика?