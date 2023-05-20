БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Как это было: победители Евровидения группа Måneskin привели в экстаз тысячи эстонских фанатов

Итальянская рок-группа Måneskin и их песня Zitti e buoni выиграли 65-й конкурс песни Евровидение в 2021 году.

Рок-группа из Рима была основана подростками в 2015 году, менее чем за четыре года стала самым успешным исполнителем на итальянской музыкальной сцене.