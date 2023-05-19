ВИДЕО ⟩ «Путин, чтоб ты сдох!»: Сердючка под пляски скандирует на многотысячный зал Таллинна. Толпа ликует

На шоу Верки Сердючки в эстонской столице были распроданы практически все билеты, осталось лишь несколько свободных мест на балконах, но даже там собрались сотни поклонников артистки, чтобы насладиться незабываемым концертом. HНет разницы, в каком ряду партера или балкона сидеть, если на сцене она - королева эпатажа из Украины вместе со своей командой.



Всего в концертном зале Alexela в Таллинне чуть более 1800 мест.

Верка Сердючка начал свой концерт с песни Russia Goodbye! «Мой концерт, о чем хочу, о том пою», - сказала Верка Сердючка. После этого хита зазвучал второй суперхит, кавер которого есть даже на эстонском языке. Называется песня: Dolce Gabbana. И вслед за этим уже звучит украинская песня про напиток горилку, а не обезьянку. Не обошлось этим вечером и без шутки про Кадырова: «Вова (гитарист Сердючки - прим.ред.), иди сюда. Когда ты бежишь на меня, как Кадыров с гитарой!»

В течение вечера Сердючка называет себя: «Верка ПВО». Не забыла Сердючка и о хите «Жениха хотела», который она исполнила много лет назад с Глюкозой.

Ближе к концу 45-минутного шоу Сердючка выпила на сцене горилку и сказала: «Слава Украине!» И продолжила рассказывать о воспоминаниях.

После слов «Скабеева - сука» артистка начала петь «Не проститутка я, а просто влюбчивая». Совпадение? Не думаю!



После первого часа Сердючка скандировала со сцены: «Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох!» и попросила всех это записать на видео и выставить в Тик-Токе.



После снятия звезды с головы Сердючки на сцене появились артисты певицы с радужным флагом, а также с флагами Эстонии, Великобритании, Польши и Украины. И на сцене появился… Андрей Данилко! А на танцорах футболки - «Х*й войне!»