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ФОТО ⟩ В центре Таллинна в знак протеста стоит внедорожник: на место прибыла полиция

Limon.ee Таави Сепп
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Полиция на кругу Виру.
Полиция на кругу Виру. Фото: Taavi Sepp

Представитель полиции подтвердил, что автомобиль не мешал движению. «В данный момент на месте находятся сотрудники патруля, они общаются с водителем транспортного средства».

На круге Виру в центре Таллинна «комфортно» устроился внедорожник, на крыше которого висит плакат с надписью «Члены Рийгикогу: хватит сюсюкаться с педиками в Эстонии!»

Портал Reddit.ee пишет, что такой же автомобиль с плакатом видели рядом с торговым центром Viru уже в 8 часов утра.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила редакции Elu24, что полиция обнаружила автомобиль на кольце Виру около 16:10. «В данный момент на месте находятся сотрудники патруля, они общаются с водителем транспортного средства», - сказала Лихтфельдт. Она добавила, что в данный момент транспортное средство не мешает движению.

Демонстрация

В среду вечером в парке Таммсааре в Таллинне прошла демонстрация ЛГБТК+ сообщество, на которую собралось более 200 человек.

Подробнее читайте: ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне прошла демонстрация в поддержку геев: не обошлось без провокаций

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