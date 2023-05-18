Представитель полиции подтвердил, что автомобиль не мешал движению. «В данный момент на месте находятся сотрудники патруля, они общаются с водителем транспортного средства».
ФОТО ⟩ В центре Таллинна в знак протеста стоит внедорожник: на место прибыла полиция
На круге Виру в центре Таллинна «комфортно» устроился внедорожник, на крыше которого висит плакат с надписью «Члены Рийгикогу: хватит сюсюкаться с педиками в Эстонии!»
Портал Reddit.ee пишет, что такой же автомобиль с плакатом видели рядом с торговым центром Viru уже в 8 часов утра.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила редакции Elu24, что полиция обнаружила автомобиль на кольце Виру около 16:10. «В данный момент на месте находятся сотрудники патруля, они общаются с водителем транспортного средства», - сказала Лихтфельдт. Она добавила, что в данный момент транспортное средство не мешает движению.
Демонстрация
В среду вечером в парке Таммсааре в Таллинне прошла демонстрация ЛГБТК+ сообщество, на которую собралось более 200 человек.
Подробнее читайте: ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне прошла демонстрация в поддержку геев: не обошлось без провокаций